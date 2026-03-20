Pedersen jednak nie dla Krakowa? Prezes zabrał głos

Saga związana z przyszłością Nickiego Pedersena zdaje się nie mieć końca. Dotarliśmy do nowych faktów w sprawie ewentualnego kontraktu Duńczyka w Speedway Kraków.

Pedersen nie dla Krakowa? Prezes wszystko wyjaśnił

Okazuje się, że brak ogłoszenie kontraktu Nickiego Pedersena jeszcze niczego nie przekreśla. W ostatnim czasie nie zmieniło się nic w kwestii chęci jazdy Duńczyka w Krakowie. Ten zadeklarował, że podpisze kontrakt, jeśli klub znajdzie na niego finansowanie.

- Jesteśmy cały czas w kontakcie. Staramy się dopiąć umowę sponsorską związaną z jego kontraktem. Nie ukrywam jednak, że priorytetem było dla nas załatwienie spraw związanych ze stadionem. To był pierwszy krok. Przed nami teraz kolejny - mówi nam prezes Mikołaj Frankiewicz.

To wtedy wyjaśni się przyszłość Pedersena

W Krakowie panuje jednak umiarkowany optymizm, że sprawę uda się doprowadzić do szczęśliwego finału. Wiemy, że ten temat ma się finalnie wyjaśnić do czasu startu sezonu.

Władze Speedway Kraków mają więc dwa tygodnie, aby dograć kwestie sponsorskie i podpisać umowę z Pedersenem. To może być prawdziwa bomba klubu ogłoszona tuż przed startem rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej.

