Zanim Jasiński trafił do żużla to miał styczność z motocyklami, bo przecież wywodzi się z środowiska motocrossowego. Mało kto jednak przed 2020 rokiem wierzył, że kiedykolwiek zadebiutuje w PGE Ekstralidze. Co więcej, zadebiutował, ale także potem jeździł jako senior w roli zawodnika U24. Nie radził sobie źle, bo miał średnią powyżej 1 pkt na bieg, ale jednak Stal zdecydowała się zrezygnować z jego usług i w 2024 roku trafił do Ostrowa Wielkopolskiego.

Wiktor Jasiński - kariera last minute

Jeśli mówimy o wakacjach z gatunku last minute, to tak samo można powiedzieć o karierze Wiktora Jasińskiego. Nie można było mu odmówić ani charakteru, ani ambicji, bo mimo mniejszego doświadczenia od rówieśników szybko doszedł do nich poziomem, a od wielu stał się lepszym.

Wychowanek Stali Gorzów miał smykałkę do żużla. Kibice uwielbiali go za ofensywny styl jazdy, bo na trasie wyglądał bardzo dobrze, dużo gorzej było na starcie. Efektem tego była laurka w postaci pierwszego punktu w Grand Prix, kiedy pokonał Maxa Fricke'a. Kariera jednak była na zakręcie w Ostrowie Wielkopolskim, bo wyniki były słabe, a zarówno sam zawodnik jak i kibice oczekiwali czegoś więcej.

Polsat Sport Polsat Sport

Jasiński się odbudował, przechodzi samego siebie

Transfer do Proenergy Polonii Piły okazał się strzałem w dziesiątkę. 25-latek przed sezonem nie znalazł klubu i był na kontrakcie warszawskim, ale w trakcie sezonu Polonia zdecydowała się ściągnąć Jasińskiego, co okazało się genialnym ruchem. Jasiński wystąpił w 6 spotkaniach, z czego dwa zakończył z kompletem punktów

Obecnie zajmuje trzecie miejsce wśród klasyfikowanych żużlowców Krajowej Ligi Żużlowej ze średnią 2,482 pkt na bieg. Przed wielkim talentem znajdują się tylko Niels Kristian-Iversen oraz Sam Masters. Najwięcej o jego formie mówi liczba wygranych wyścigów, gdyż ma ich 19 na koncie, a wystartował w 27 biegach. To daje skuteczność na poziomie 70,4%, co jest niesamowitym rezultatem. Kto wie, może Jasiński odbudował się na dobre i dzięki swojemu zawzięciu za kilka lat ponownie wróci do PGE Ekstraligi?

Wiktor Jasiński w finale IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Jasiński Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Jasiński, żużlowiec IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski