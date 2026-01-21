Nawet 50 tysięcy za 5 minut pracy. W Krakowie rośnie nowa potęga

Pół miliona na podpisanie nowych kontraktów już wydali, a to nie koniec. Speedway Kraków zabezpieczył duże środki na premie dla zawodników. Na stole leży też blisko milion złotych. Te pieniądze są przygotowane dla Nickiego Pedersena. Ale po kolei.

Zarobią więcej niż gwiazdy Wieczystej Kraków

Gwiazdy Wieczystej Kraków zarabiały 30-40 tysięcy złotych miesięcznie. Speedway Kraków ma zamiar płacić nawet 52 tysiące złotych za jedno spotkanie. Tyle za mecz z kompletem punktów może zarobić gwiazda zespołu Nicolai Klindt, który ma około 3,5 tysiąca złotych za punkt przy zdobyczy przekraczającej 12 punktów. W pięciu biegach może zdobyć 15 punktów, zatem łatwo policzyć, ile może skasować za jeden mecz.

Mecz trwa od 90 do 120 minut, ale robota żużlowca, te 5 biegów, to około 5 minut ścigania na torze plus kilkanaście minut na przygotowanie się do kolejnych wyścigów. Gdyby nie ogromne ryzyko związane ze ściganiem się na motocyklach bez hamulców, to byłe i obecne gwiazdy Wieczystej pewnie chętnie zamieniłyby się z Klindtem. Swoją drogą to Duńczyk, przy 140 punktach może zarobić w sezonie 2026 nawet 600 tysięcy złotych. 100 tysięcy ma za podpis, do tego ma w kontrakcie premię za awans do Metalkas 2 Ekstraligi.

Lokalna gwiazda z gigantycznymi stawkami za podpis i punkt

A Klindt nie jest jedynym zawodnikiem Speedway Kraków, który może liczyć na dobre zarobki w meczach. Pozostali też mają umowy gwarantujące im między 30 a 37 tysięcy złotych za spotkanie z kompletem punktów. Bo stawki punktowe Marko Lewiszyna, Kacpra Łobodzińskiego, Dawida Rempały i Stanisława Mielniczuka wahają się od 1,6 do 2,7 tysiąca złotych za punkt i od 75 do 150 tysięcy za podpis. Najwyższe ma Rempała, który jest traktowany, jak lokalna gwiazda.

Za chwilę wszystkich może jednak przebić Pedersen. Na razie podpisał on w Krakowie umowę bez stawki za podpis i za punkt. I tak już zostanie. Bo jeśli Duńczyk zdecyduje się jeździć w KLŻ, to jest sponsor, który ma pokryć całość jego kontraktu. Przy kompletach w każdym meczu Pedersen może zarobić nawet milion złotych. Realny wydaje się jednak zarobek na poziomie 800 tysięcy złotych rocznie. To i tak będzie rekord w KLŻ.

Hajto miażdży Grabarę! "Mógł iść gdzie indziej" Polsat Sport

Speedway Kraków wrócił i rozrabia

Speedway Kraków rok temu wrócił do ligowego żużla po kilku latach nieobecności. Pierwszy sezon był na rozpoznanie i został zamknięty raczej symboliczną kwotą. Nie było wielkich wydatków, bo działacze nie chcieli wpaść w kłopoty. Raczej chcieli się zorientować, jakie jest zainteresowanie żużlem w Krakowie i dopiero potem rzucić się na głęboką wodę. Właśnie to robią.

Celem Krakowa na ten rok ma być bowiem walka o awans. Już bez Pedersena drużyna wygląda na mocną, bo zestaw Klindt, Lewiszyn, Mielniczuk, Rempała, Łobodziński robi wrażenie. A są jeszcze Lawson, Mustonen i West. Na tym można budować. A konkurencja nie jest przesadnie mocna. Start Gniezno urealnił stawki i ma słabszy zespół. To samo Wybrzeże Gdańsk. Speedway Kraków może zrobić olbrzymią niespodziankę.

Nicki Pedersen w rozmowie z Bartoszem Zmarzlikiem. Duńczyk tutaj spokojny, ale kiedy zakłada kask zmienia się nie do poznania. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicolai Klindt pracuje przy sprzęcie. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dawid Rempała Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Hajto miażdży Grabarę! "Mógł iść gdzie indziej" Polsat Sport