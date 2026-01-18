Mogą rozbić bank na nieszczęściu rywala. Chodzi o wielką kasę

Władze Speedway Kraków ciągle kompletują budżet na zbliżające się rozgrywki. Jak słyszymy, praca wre, toczy się wiele rozmów ze sponsorami, bo cele są ambitne. Działacze klubu pukają w tej sprawie do różnych instytucji.

Nie tylko Unia Tarnów może liczyć na wsparcie Województwa Małopolskiego

W ostatnich dniach wyszło na jaw, że władze Województwa nie zamierzają zostawić w potrzebie Unii Tarnów. Przypomnijmy, że przed rokiem politycy sejmiku zadbali o to, aby przekazać na klub 2 miliony złotych w ramach umowy reklamowej oraz kolejne 5 na konieczny z uwagi na licencyjne wymogi remont stadionu miejskiego w Tarnowie.

Te środki rzutem na taśmę umożliwiły Unii start w 2. Metalkas Ekstralidze. Drużyna po roku spadła jednak do Krajowej Ligi Żużlowej, a żużlowa spółka znów ma długi. Klub pogrążony jest w olbrzymim chaosie, ale władzom Województwa ten stan rzeczy nie przeszkadza i w budżecie ma być zapewnione aż 1,5 miliona złotych dla żużlowców. Oczywiście pod warunkiem, że Unia wystartuje.

Okazuje się jednak, że do Województwa Małopolskiego odezwali się także przedstawiciele Speedway Kraków, którzy też liczą na wsparcie finansowe. Z naszych informacji wynika, że rozmowy o takiej współpracy zainicjowane zostały dobrych kilka miesięcy temu. Nie wiemy, czy klubowi ze stolicy Małopolski uda się pozyskać jakiekolwiek środki, jednak jeśli Unia nie wystartuje, to w budżecie znajdą się wolne finanse do zagospodarowania. Problemy sąsiada mogą paradoksalnie pomóc krakowskiemu klubowi.

Wszyscy czekają na decyzję dotyczącą Unii

Kluczowa dla ruchów Województwa Małopolskiego może być więc przyszłość Unii Tarnów. Niestety, ale nieoficjalne informacje nie są dla kibiców optymistyczne. Z różnych źródeł słyszymy, że zadłużenie względem zawodników nadal jest, a jego spłata miała być warunkiem do uzyskania licencji.

W tej sprawie rzecz jasna jeszcze niczego nie przekreślamy, bo w Tarnowie w ostatnich latach doświadczyliśmy już wielu spektakularnych zwrotów akcji. Najpewniej już wkrótce powinniśmy poznać finał tej sprawy.

