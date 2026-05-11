Młody żużlowiec w ciężkim stanie. Minęły godziny, jest kolejna reakcja klubu

Niedzielny Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Omega Ultrapurem Gniezno, a Śląskiem Świętochłowice zakończył się dramatem. W 12. biegu Leon Szlegiel i Patryk Budniak sczepili się motocyklami. Ten drugi wyleciał niczym z katapulty i przeleciał wysoko nad bandą okalającą tor. Nagrania ze zdarzenia są dramatyczne, a wiele osób podkreśla, że nigdy nie widziały takiego wypadku na żużlu. Służby natychmiast rozpoczęły akcję ratowniczą. Na stadionie wylądował helikopter ratunkowy, który zabrał 19-latka do szpitala w Poznaniu.

Wypadek Patryka Budniaka. Zawodnik z Gniezna jest w ciężkim stanie

W poniedziałkowy poranek rzeczniczka poznańskiego szpitala przekazała Polskiej Agencji Prasowej informacje na temat stanu zdrowia żużlowca. - "Zawodnik przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki anestezjologicznej. Jest w śpiące farmakologicznej, jego stan jest nadal ciężki. W najbliższym czasie będzie wykonana tomografia komputerowa" - poinformowała Zuzanna Pankros.

Patryk Budniak w ciężkim stanie. Jest kolejna reakcja klubu

Gnieźnieński klub w jednym z komunikatów poprosił kibiców, aby w ramach pomocy, oddawali krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. To jednak nie wszystko. Klub zorganizował także zbiórkę pieniędzy na leczenie nastolatka.

- Uruchamiamy zbiórkę, z której wszystkie środki zostaną przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację Patryka Budniaka. Każda wpłata ma ogromne znaczenie i jest realnym wsparciem w walce o sprawność i powrót do normalnego życia. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację oraz pomoc dla Patryka i jego rodziny w tym niezwykle trudnym czasie - czytamy.

Na ten moment celem jest zebranie 50 tysięcy złotych, a zbiórka jest dostępna TUTAJ.

