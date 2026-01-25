Mistrz świata igra z ogniem. Polski klub już się zabezpieczył

Trwa saga z udziałem transferu Nickiego Pedersena do Speedway Kraków. Wydawało się, że temat zostanie sfinalizowany jeszcze w grudniu, ale nic z tego nie wyszło. Miejscowi działacze liczą, że gdy za parę dni Duńczyk wróci z wakacji, to wtedy uda się porozumieć z zawodnikiem. To jednak może być trudne.

Pedersen ciągle myśli o jednym

Generalnie to nie pieniądze są tutaj problemem, bo jak słyszymy, środki na kontrakt Nickiego są przez Speedway Kraków zabezpieczone, a same warunki żużlowiec miałby naprawdę dobre jak na realia Krajowej Ligi Żużlowej. Tym bardziej, że nie musiałby ponosić specjalnie dużych kosztów na przygotowanie, bo sprzęt były mistrz świata ma gotowy.

Pedersen zwodzi Speedway Kraków, bo wychodzi z założenia, że na wiosnę ktoś z 2. Metalkas Ekstraligi ostatecznie może złożyć mu ofertę. Ta liga jest ciągle jego priorytetem, a Duńczyk utrzymuje, że spokojnie będzie w stanie zdobywać sporo punktów na tym poziomie rozgrywkowym.

Speedway Kraków ma "plan B"

Krakowianie wychodzą jednak z założenia, że na Duńczyku świat się nie kończy. Działacze zbudowali drużynę tak, że w składzie ma być dwóch zawodników oczekujących, więc ewentualne fiasko rozmów z Pedersenem nie wywróci zespołu do góry nogami.

Zresztą skład złożony z Nicolaia Klindta, Marko Lewiszyna, Dawida Rempały, czy Kacpra Łobodzińskiego (ten transfer nie został oficjalnie potwierdzony) powinien spokojnie sobie poradzić w kontekście walki o wygranie Krajowej Ligi Żużlowej. A jeśli transakcja z Pedersenem ostatecznie wypali, to były mistrz świata będzie w tej drużynie kimś ekstra.

Poza wszystkim działacze w Krakowie mówią, że całe zamieszanie związane z Nickim już wyszło im na dobre. Jeszce nigdy o żużlu w tym mieście nie mówiło się tak często jak teraz. Magia nazwiska byłego mistrza świata działa w najlepsze.

Nicki Pedersen ciągle zwleka z decyzją o kontrakcie w polskiej lidze TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kraków czeka na 3-krotnego mistrza świata. Nicki Pedersen ustalił warunki kontraktu w klubie KLŻ. East News/Łukasz Trzeszczkowski East News

Czy Nicki Pedersen dołączy do Marko Lewiszyna? Jakub Czosnyka Zdjęcia Paweł Wilczyński

