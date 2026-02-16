Ma za sobą fatalny sezon, a teraz poprowadzi legendę. Zaskakujący wybór Śląska
Na ten moment kibice w Świętochłowicach czekali latami. Po wielu nieudanych próbach, organizacyjnych zakrętach i gasnącej nadziei, Śląsk wreszcie wraca na ligową mapę Polski. W niedzielny wieczór odbyła się historyczna prezentacja zespołu, podczas której ogłoszono nazwisko nowego kapitana. Misję poprowadzenia drużyny powierzono Adrianowi Gale.
Zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika, nadchodzący sezon 2026 to czas wielkiej odbudowy. Śląsk Świętochłowice chce udowodnić, że jego miejsce jest w profesjonalnym żużlu, a Gała, że wciąż potrafi dobrze punktować na żużlu i w Krajowej Lidze Żużlowej stać go, żeby być liderem z prawdziwego zdarzenia.
Kapitan na zakręcie. Wspólna misja
Wybór Adriana Gały na kapitana nie jest przypadkowy. Żużlowiec ma za sobą bardzo trudny okres. W minionych rozgrywkach w barwach Gezet Startu Gniezno pojawił się na torze zaledwie w 19 wyścigach. W Świętochłowicach ma odzyskać radość z jazdy i stać się pewnym, krajowym punktem beniaminka.
Otrzymanie opaski kapitańskiej to dla niego nie tylko zaszczyt, ale i potężny zastrzyk zaufania od lokalnych działaczy. To właśnie oni wykonali tytaniczną pracę, by po latach zgłosić drużynę do oficjalnych rozgrywek.
Zmartwychwstanie zasłużonej legendy
A praca ta była wręcz heroiczna, bo Śląsk Świętochłowice to kawał historii polskiego motosportu. Klub założony w 1947 roku zdobył 4 medale Drużynowych Mistrzostw Polski (w tym trzy srebrne) i przez 44 sezony dostarczał kibicom emocji na najwyższym poziomie. Niestety, w 1996 roku legendarna sekcja upadła z hukiem.
Kolejne próby reaktywacji (w latach 1998-1999 oraz 2000-2002) kończyły się fiaskiem, a fani powoli tracili wiarę, że na słynnej "Skałce" jeszcze kiedykolwiek zawarczą ligowe motocykle. Dzięki ogromnej mobilizacji środowiska, w 2026 roku niemożliwe staje się faktem.
Cel Śląska. Przetrwać i zaskoczyć faworytów
Jakie są plany Świętochłowiczan na ten historyczny powrót? Nikt nie pompuje balonika i nie mówi o natychmiastowych awansach. Priorytetem jest spokojne odjechanie sezonu, ustabilizowanie pozycji klubu i uniknięcie dawnych błędów.
Kluczem do sukcesu ma być domowy tor, na którym Śląsk zamierza sprawić kilka niespodzianek i utrzeć nosa wyżej notowanym rywalom. Z Adrianem Gałą na czele, ta drużyna z pewnością nie złoży broni bez walki.