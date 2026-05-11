Koszmarny wypadek polskiego żużlowca, są nowe informacje. Klub wydał komunikat

Koszmarnie wyglądający wypadek miał miejsce w niedzielę 10 maja, wówczas podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej między Omegą Ultrapurem Gniezno i Śląskiem Świętochłowice doszło do szczepienia motocykli Leona Szlegiela i Patryka Budniaka - drugi z zawodników w wyniku tego zajścia z impetem przeleciał nad bandą przy torze i wpadł na stojącego za ogrodzeniem busa.

Błyskawicznie rozpoczęła się akcja ratunkowa, na miejscu pojawił się helikopter, który przetransportował 19-letniego Budniaka do szpitala. Jak godzinę po wypadku w rozmowie z Interią przekazał dyrektor klubu z Gniezna Radosław Majewski, stan młodego zawodnika określano jako "ciężki, ale stabilny".

Patryk Budniak w szpitalu. Wiadomo, w jakim jest stanie

Klub pierwszy komunikat w sprawie Budniaka przekazał krótko po godz. 22.

"Patryk, walcz! Trzymamy kciuki za naszego żużlowca. Patryk aktualnie przebywa w szpitalu w Poznaniu, gdzie przechodzi kompleksowe badania po koszmarnie wyglądającym wypadku podczas meczu ligowego w Gnieźnie" - poinformowano w mediach społecznościowych.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę prasową poznańskiego szpitala Zuzannę Pankros w rozmowie z WP SportoweFakty wynikało, że 19-latek jest nieprzytomny, został podłączony do respiratora. "Załoga szpitala jest postawiona w stan najwyższej gotowości. Na ten moment wiemy o licznych złamaniach nóg zawodnika" - dodawała.

Kolejna informacja na profilu klubu z Gniezna pojawiła się z kolei o godz. 23:35.

Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych

Jak dodano w oświadczeniu klubu, każdy z kibiców żużla może pomóc w leczeniu Budniaka, oddając krew w Regionalnych Centrach Krwiodastwa.

