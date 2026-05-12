Koszmarny wypadek młodego żużlowca. Nowe wieści ze szpitala. "Czekamy"

Podczas niedzielnego meczu Ultrapur Omega Gniezno - Śląsk Świętochłowice doszło do dramatycznych scen. W 12. biegu Patryk Budniak i Leon Szlegiel sczepili się motocyklami, a pierwszy z zawodników uderzył w trybuny stadionu, zahaczył o metalowy pręt, a następnie spadł z dużej wysokości na beton. Na pomoc natychmiast ruszyły służby medyczne, które rozpoczęły akcję ratowniczą. Wkrótce potem na stadionie w Gnieźnie wylądował helikopter ratunkowy, który przetransportował żużlowca do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Godzinę po wypadku Interia Sport skontaktowała się z dyrektorem Startu Radosławem Majewskim, który ujawnił, że stan 19-latka jest ciężki, ale stabilny. W poniedziałek rzeczniczka prasowa poznańskiego szpitala Zuzanna Pankros ogłosiła w rozmowie z mediami, że żużlowiec w nocy przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa, a oprócz tego doszło u niego do złamania miednicy i kości długich kończyn dolnych. W trakcie dnia pojawiły się także pogłoski mówiące o tym, że zawodnik zostanie wkrótce wybudzony ze śpiączki. Ostatecznie jednak lekarze zrezygnowali z tego pomysłu, a śpiączka farmakologiczna będzie podtrzymana.

Szpital przekazał ws. stanu zdrowia Patryka Budniaka. Są powody do optymizmu

We wtorek "Przegląd Sportowy Onet" otrzymał kolejne informacje na temat stanu zdrowia zawodnika Ultrapur Omega Start Gniezno. "Cały czas czekamy. Zawodnik przebywa na OIOM-ie. Nadal pozostaje w śpiączce. Optymistyczną informacją jest to, że stan się nie pogarsza i nie stwierdzono żadnych nowych powikłań" - ogłosiła Zuzanna Pankros.

Wobec losu Budniaka nie został obojętny jego klub. Zorganizowano internetową zbiórkę, a wpłaty przeznaczone zostaną na leczenie nastolatka. Na ten moment udało uzbierać się już ponad 263 tys. złotych (stan na wtorek, godzina 10.20), a kwota ta stale rośnie.

