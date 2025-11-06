Kontrakt dla mistrza już leży na stole. Pedersen ciągle się waha

Nicki Pedersen od dłuższego czasu jest w kontakcie z działaczami Speedway Kraków, którzy bardzo chcieliby mieć mistrza świata w swojej drużynie. Transfer jest bliski finalizacji, jednak wciąż jest jedno "ale".

Pedersenowi marzy się jazda w 2. Metalkas Ekstralidze

W Krakowie trwa akcja pod tytułem "Pedersen w Speedway Kraków". Miejscowi działacze jakiś czas temu zakasali rękawy i zaczęli rozmowy z byłym mistrzem świata. Nie odstrasza ich nawet trudny charakter zawodnika. Liczy się możliwość ściągnięcia kogoś wybitnego, kto mógłby być magnesem dla kibiców i sponsorów.

Prezes Mikołaj Frankiewicz w rozmowie z Interią mówił niedawno o poszukiwaniach finansowania ewentualnego kontraktu Duńczyka. To nie powinno być finalnie problemem, bo znajdą się sponsorzy gotowi pomóc. Z naszych informacji wynika, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona, bo rozterki ma sam Pedersen.

Rzecz w tym, że Nicki nie ma żadnej oferty z 2. Metalkas Ekstraligi i pewnie się to nie zmieni, bo kluby w zasadzie pozamykały już składy na sezon 2026. Były żużlowiec ROW-u zastanawia się, jednak czy nie warto poczekać do wiosny i wtedy spróbować znaleźć pracodawcę. W ciemno można założyć, że znajdzie się chętny w potrzebie, którego skusi magia nazwiska "Pedersen".

Pedersen w Krakowie miałby cieplarniane warunki

Inna sprawa, że Duńczyk musi być świadomy tego, że taka oferta jak ta z Krakowa na poziomie Krajowej Ligi Żużlowej już może się nie pojawić. Tu mógłby zarobić nawet 1,5 miliona złotych, zakładając skuteczną jazdę. Zyskałby też pewne miejsce w składzie i status absolutnej gwiazdy. Wszystko kręciłoby się wokół niego.

Wygląda to wszystko na bardzo kuszącą perspektywę. Decyzję Pedersena powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

