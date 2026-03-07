Koniec złudzeń w Mościcach? Tylko jeden projekt gwarantuje jazdę na torze

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Los pierwszego zespołu Unii Tarnów może być za chwilę ostatecznie przesądzony. Śledztwo prokuratury i wejście agentów CBA do siedziby klubu to potężne ciosy dla zasłużonego ośrodka. Istnieje jednak ogromna szansa, że warkot żużlowych motocykli nie zamilknie całkowicie w Jaskółczym Gnieździe. Inicjatywę przejmuje Janusz Kołodziej Academy, planując start w oficjalnych rozgrywkach młodzieżowych.

Stadion Unii Tarnów. Akademia Janusza Kołodzieja może uratować żużel w mieście
Stadion Unii Tarnów. Trybuna główna.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Sytuacja organizacyjna tarnowskiego żużla osiągnęła punkt krytyczny. Zamiast budowania formy przed startem sezonu 2026, środowisko żyje prokuratorskimi zarzutami i przerażającą biernością wobec wydarzeń. Los tarnowskiego klubu jest niepewny, a coraz więcej przesłanek wskazuje, że może ich zabraknąć w rozgrywkach.

    Ostateczne ultimatum i widmo kadłubowej ligi

    Działacze Unii otrzymali od żużlowej centrali ostateczny termin. Mają czas zaledwie do 20 marca na spełnienie piętnastu rygorystycznych warunków licencyjnych. Brak jakichkolwiek pozytywnych sygnałów z wnętrza klubu zwiastuje najgorszy możliwy scenariusz. Wszystko wskazuje na to, że Krajowa Liga Żużlowa wystartuje w kadłubowym, siedmiozespołowym składzie, a ekipy mające w terminarzu spotkania z "Jaskółkami" będą zmuszone do pauzowania.

    Dodatkowym gwoździem do trumny są działania państwowych służb. Niedawne wkroczenie agentów CBA do klubowej siedziby oraz równolegle toczące się sprawy w prokuraturze paraliżują w pewnym stopniu funkcjonowanie zadłużonej spółki.

    Światełko w tunelu. Akademia Kołodzieja wkracza do gry

    Zrozpaczeni kibice w Mościcach otrzymali jednak doskonałą wiadomość z zupełnie niezależnego źródła. Szansą na zachowanie ciągłości sportu żużlowego w mieście jest prężnie działająca szkółka legendarnego wychowanka "Jaskółek".

    Rafał Martuszewski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Janusz Kołodziej Academy oficjalnie zgłasza swoją drużynę do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów (DMPJ). Co najważniejsze dla lokalnej społeczności, akademia czyni niezwykle intensywne starania, aby domowe zawody tej młodej ekipy odbywały się właśnie na obiekcie w Tarnowie. Szczegóły tego ambitnego przedsięwzięcia ujrzą światło dzienne w najbliższych dniach.

    Niezależny projekt Janusza Kołodzieja stanowi od lat wzór profesjonalnego zarządzania i szkolenia młodzieży. Wybitny żużlowiec, przy ogromnym wsparciu takich postaci jak Stanisław Kępowicz, Krzysztof Cegielski czy Ernest Koza, dba o przyszłość polskiego speedwaya. Efekty tej pracy mówią same za siebie. To właśnie spod skrzydeł tarnowskiej akademii w wielki żużlowy świat wyfrunęli zawodnicy pokroju Bartłomieja i Radosława Kowalskich, Szymona Bańdura oraz Dawida Rempały.

    Tłum kibiców siedzących na trybunach stadionu żużlowego oraz wstawka z zawodnikiem żużla w stroju klubowym na tle zielonego toru.
    Janusz Kołodziej zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji Unii TarnówPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Zawodnik żużlowy w białoniebieskim kombinezonie i czapce, stoi ze skrzyżowanymi rękami i zamyślonym wyrazem twarzy. W okrągłym powiększeniu ten sam zawodnik siedzi na motocyklu żużlowym, opierając łokieć na kolanie i spoglądając w dal, wyraźnie zamyślo...
    Niektórzy mówią, że Unię Tarnów może uratować już tylko modlitwa. Zaczął się wyścig z czasem, licencja na 2026 wisi na włosku.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
