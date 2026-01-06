Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny obcokrajowiec chce być Polakiem. "To żadna tajemnica", wniosek już złożony

Przepisy licencyjne to coś, co grzeje fanów, bo czasami wystarczy rok, a ulubiony zawodnik wystąpi pod inną flagą. Polski żużel widział już wiele naturalizacji, a teraz do gry wchodzi kolejne znane nazwisko. Marko Lewiszyn, ukraiński zawodnik, który od lat związany jest z naszymi ligami, postanowił postawić sprawę jasno. Wniosek o polskie obywatelstwo został złożony, procedury spełnione. Teraz wszystko w rękach urzędników, a stawką jest jego żużlowa tożsamość w sezonie 2026.

Zawodnik żużlowy w niebieskim kombinezonie i kasku siedzi zmęczony na stopniu, trzymając głowę w dłoniach. Na wstawce widoczny ten sam sportowiec żartobliwie robiący minę i zakładający żółtą chustę na głowę.
Marko Lewiszyn chce być Polakiem. Ukrainiec złożył wniosek o polskie obywatelstwoPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Lewiszyn to postać doskonale znana kibicom na wschodzie kraju - ścigał się w Krośnie, Tarnowie, a teraz zakotwiczył w "drugiej stolicy Polski", czyli w Krakowie. Okazuje się jednak, że jego związek z Polską ma wejść na wyższy, urzędowy poziom. Zawodnik Speedway Kraków nie zamierza dłużej ukrywać swoich intencji.

    "Reszta ode mnie nie zależy". Czeka na podpis

    W rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" Ukrainiec przyznaje wprost: machina ruszyła. Nie ma tu mowy o plotkach, są twarde fakty i złożone dokumenty.

    - To żadna tajemnica, że złożyłem wniosek. Reszta już ode mnie nie zależy. Ja spełniłem wszystkie procedury i cierpliwie czekam - wyznaje szczerze Lewiszyn.

    Dla zawodnika to czas nerwowego wyczekiwania. Zrobił wszystko, co mógł, teraz piłeczka leży po stronie polskich władz. - Myślę, że to kwestia czasu, ale nie mam na to wpływu - dodaje.

    TOP 10 akcji InPost ChKS Chełm w meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS ChełmPolsat Sport

    Kraków zaciera ręce? Polak w składzie zmienia wszystko

    Uzyskanie polskiego paszportu otworzyłoby Lewiszynowi drogę do zdobycia krajowej licencji "Ż". To z kolei gigantyczny atut taktyczny dla jego nowego klubu, Speedway Kraków. Mimo to, zawodnik uspokaja, jego lojalność wobec klubu nie zależy od koloru paszportu.

    - Na pewno w sezonie 2026 będę reprezentował barwy Speedway Kraków, niezależnie od tego co się wydarzy - deklaruje twardo.

    Najpierw paszport, potem egzamin

    Lewiszyn podchodzi do sprawy metodycznie. Nie dzieli skóry na niedźwiedziu. Wie, że biurokracja ma swoje tempo, a najważniejsza jest forma sportowa.

    - Jak będzie obywatelstwo, wtedy będę zajmował się egzaminem licencyjnym i innymi sprawami. Na dzisiaj nie ma co gdybać i dywagować. Ważniejsze jest dla mnie przygotowanie do sezonu - ucina spekulacje.

    Czy wkrótce spikerzy na stadionach będą zapowiadać go jako Polaka? Wiele na to wskazuje. Kolejny rozdział w księdze "farbowanych lisów" czy naturalna kolej rzeczy? Dyskusja wśród kibiców już ruszyła.

    Marko Lewiszyn i Mateusz Szczepaniak
    Marko Lewiszyn i Mateusz SzczepaniakPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Marko Lewiszyn po upadku siedzi na torze.
    Marko Lewiszyn po upadku siedzi na torze.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Dwóch zawodników na motocyklach żużlowych przygotowuje się na stadionie żużlowym w Krakowie, w tle widać trybuny oraz baner z napisem 'Żużel wraca do Krakowa', za motocyklistami kibice i obsługa stadionu.
    Park maszyn w KrakowiePawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

