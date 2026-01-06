Kolejny obcokrajowiec chce być Polakiem. "To żadna tajemnica", wniosek już złożony
Przepisy licencyjne to coś, co grzeje fanów, bo czasami wystarczy rok, a ulubiony zawodnik wystąpi pod inną flagą. Polski żużel widział już wiele naturalizacji, a teraz do gry wchodzi kolejne znane nazwisko. Marko Lewiszyn, ukraiński zawodnik, który od lat związany jest z naszymi ligami, postanowił postawić sprawę jasno. Wniosek o polskie obywatelstwo został złożony, procedury spełnione. Teraz wszystko w rękach urzędników, a stawką jest jego żużlowa tożsamość w sezonie 2026.
Lewiszyn to postać doskonale znana kibicom na wschodzie kraju - ścigał się w Krośnie, Tarnowie, a teraz zakotwiczył w "drugiej stolicy Polski", czyli w Krakowie. Okazuje się jednak, że jego związek z Polską ma wejść na wyższy, urzędowy poziom. Zawodnik Speedway Kraków nie zamierza dłużej ukrywać swoich intencji.
"Reszta ode mnie nie zależy". Czeka na podpis
W rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" Ukrainiec przyznaje wprost: machina ruszyła. Nie ma tu mowy o plotkach, są twarde fakty i złożone dokumenty.
- To żadna tajemnica, że złożyłem wniosek. Reszta już ode mnie nie zależy. Ja spełniłem wszystkie procedury i cierpliwie czekam - wyznaje szczerze Lewiszyn.
Dla zawodnika to czas nerwowego wyczekiwania. Zrobił wszystko, co mógł, teraz piłeczka leży po stronie polskich władz. - Myślę, że to kwestia czasu, ale nie mam na to wpływu - dodaje.
Kraków zaciera ręce? Polak w składzie zmienia wszystko
Uzyskanie polskiego paszportu otworzyłoby Lewiszynowi drogę do zdobycia krajowej licencji "Ż". To z kolei gigantyczny atut taktyczny dla jego nowego klubu, Speedway Kraków. Mimo to, zawodnik uspokaja, jego lojalność wobec klubu nie zależy od koloru paszportu.
- Na pewno w sezonie 2026 będę reprezentował barwy Speedway Kraków, niezależnie od tego co się wydarzy - deklaruje twardo.
Najpierw paszport, potem egzamin
Lewiszyn podchodzi do sprawy metodycznie. Nie dzieli skóry na niedźwiedziu. Wie, że biurokracja ma swoje tempo, a najważniejsza jest forma sportowa.
- Jak będzie obywatelstwo, wtedy będę zajmował się egzaminem licencyjnym i innymi sprawami. Na dzisiaj nie ma co gdybać i dywagować. Ważniejsze jest dla mnie przygotowanie do sezonu - ucina spekulacje.
Czy wkrótce spikerzy na stadionach będą zapowiadać go jako Polaka? Wiele na to wskazuje. Kolejny rozdział w księdze "farbowanych lisów" czy naturalna kolej rzeczy? Dyskusja wśród kibiców już ruszyła.