Kibice pokazali wielkie serce. Skala wsparcia przerosła oczekiwania

W niedzielnym meczu Omegi Ultrapur Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice żużel pokazał swoją gorszą twarz. Już pod koniec zawodów doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem juniorów. Leon Szlegiel po kraksie wstał i wrócił o własnych siłach do parkingu. Natomiast 19-letni Patryk Budniak uderzył z impetem w bandę i przeleciał przez ogrodzenie na dużej wysokości. Uderzył w szczyt betonowej trybuny, potem jeszcze w busa i wylądował w parkingu z licznymi obrażeniami.

19-latka zabrał helikopter, w nocy przeprowadzono operację

Natychmiast pojawiły się służby medyczne, bardzo szybko zadysponowano też przylot helikoptera medycznego. Ten przyleciał po 8 minutach. Ratownicy byli wtedy gotowi, bo szybko i sprawnie przygotowali zawodnika do transportu. W nocy przeszedł on długą i skomplikowaną operację kręgosłupa. Rzecznika szpitala Zuzanna Pankros przekazała nam informację o ciężkim stanie zdrowia 19-latka, który nadal przebywa na OIOMie w stanie śpiączki farmakologicznej.

Wiemy, że na razie lekarze nie chcą mówić o rokowaniach. Drugi tomograf nie wykazał na szczęście nowych obrażeń, ale sytuacja jest bardzo poważna. W klubie z Gniezna mówią, że trzymają kciuki za to, żeby Budniak wrócił do zdrowia i do sprawności. O powrocie do żużla nikt nawet nie rozmawia.

Wielkie serce kibiców. Licznik zbiórki pędzi, jak szalony

Klub założył też zbiórkę na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika. Reakcja środowiska przerosła najśmielsze oczekiwania. Informację o zbiórce przekazywały znane postacie z żużlowego świata, w tym ekstraligowe gwiazdy. - Cel zbiórki dla Patryka Budniaka wynoszący 50 tysięcy złotych został osiągnięty w zaledwie godzinę - napisał na Facebooku Radosław Majewski, dyrektor klubu z Gniezna.

Żeby być bardziej precyzyjnym, to 50 tysięcy kibice zebrali w 55 minut, pokazując tym samym wielkie serce. A to nie koniec, bo licznik wciąż bije. Majewski około 16.00 informował, że zebrano 72 tysiące. Tuż przed 18.00, to było już 150 tysięcy, czyli trzy razy więcej niż założono w celu zbiórki.

- Dziękujemy każdej osobie, która wpłaciła choćby symboliczną kwotę, udostępniła zbiórkę lub po prostu jest myślami z Patrykiem i jego bliskimi - zwraca uwagę Majewski, a to nie pierwszy raz, jak żużlowe środowisko mobilizuje się w chwili nieszczęścia. Tak było, gdy przed rokiem fatalnej kontuzji doznał Daniel Kaczmarek, a przykłady można by mnożyć.

Patryk Budniak leży z licznymi obrażeniami na OIOMie szpitala miejskiego w Poznaniu. Jego stan jest ciężki. Marek Maliszewski East News

Radosław Majewski, dyrektor Startu Gniezno. TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Paweł Wilczyński

Makabryczny wypadek w Gnieźnie. Do akcji wkroczył helikopter medyczny. EastNews East News

Jannik Sinner - Alexei Popyrin. Skrót meczu Polsat Sport