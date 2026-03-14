Unia Tarnów balansowała na krawędzi upadku przez ostatnich kilka lat. Wszystko wskazuje na to, że tym razem klubowi nie uda się uniknąć najgorszego scenariusza.

Unia Tarnów bez szans na starty w lidze

Przypomnijmy, że władze Głównej Komisji Sportu Żużlowego dały czas działaczom do 20 marca na spłacenie długów i załatwienie innych palących tematów niezbędnych do uzyskania licencji na starty w Krajowej Lidze Żużlowej. Im bliżej terminu, tym więcej wskazuje na to, że cała sprawa nie zakończy się happyendem.

Pod ziemię zapadł się przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Lewandowski. W KRS ciągle widnieje nazwisko prezesa Artura Kędziora, który już dawno nie pracuje w żużlowej spółce. Nie spłacone pozostają długi, a ostatnio do miasta odesłane zostały klucze do stadionu. - Symboliczny gest - mówią rozżaleni kibice.

Kibice organizują pikietę

Pięścią w stół postanowili uderzyć teraz kibice, którzy nie mogą pogodzić się z obecnym stanem rzeczy. 21 marca organizowana jest pikieta pod stadionem. - Nie potrafimy już milczć - czytamy na stronie akcji.

- Spotykamy się wszyscy razem - kibice, mieszkańcy Tarnowa, ludzie którym nie jest obojętne to, co dzieje się z naszym żużlem. Chcemy wykrzyczeć nasz ból, złość i rozczarowanie. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na zniszczenie czegoś, co dla Tarnowa było przez lata symbolem. Chcemy pokazać, że Tarnów to żużel i Unia! Chcemy pokazać, że Unia jest i nadal będzie, że nigdy nie zginie - piszą organizatorzy.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna decyzja ws. wykluczenia Unii Tarnów z KLŻ zapadnie 25 marca podczas posiedzenia Prezydium PZM.

Eco Harpoon LOS Nowy Dwór - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport