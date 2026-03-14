Kibice mają dość, biorą sprawy w swoje ręce. "Nie potrafimy milczeć"
Los Unii Tarnów wydaje się przesądzony. Wszystko wskazuje na to, że klub nie upora się z chaosem organizacyjnym i olbrzymią skalą długów w ciągu najbliższego tygodnia. To będzie skutkować wyrzuceniem z ligi i końcem żużla w tym mieście. Pięścią w stół postanowili uderzyć kibice. - Nie potrafimy już milczeć - mówią organizatorzy specjalnej pikiety.
Unia Tarnów balansowała na krawędzi upadku przez ostatnich kilka lat. Wszystko wskazuje na to, że tym razem klubowi nie uda się uniknąć najgorszego scenariusza.
Unia Tarnów bez szans na starty w lidze
Przypomnijmy, że władze Głównej Komisji Sportu Żużlowego dały czas działaczom do 20 marca na spłacenie długów i załatwienie innych palących tematów niezbędnych do uzyskania licencji na starty w Krajowej Lidze Żużlowej. Im bliżej terminu, tym więcej wskazuje na to, że cała sprawa nie zakończy się happyendem.
Pod ziemię zapadł się przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Lewandowski. W KRS ciągle widnieje nazwisko prezesa Artura Kędziora, który już dawno nie pracuje w żużlowej spółce. Nie spłacone pozostają długi, a ostatnio do miasta odesłane zostały klucze do stadionu. - Symboliczny gest - mówią rozżaleni kibice.
Kibice organizują pikietę
Pięścią w stół postanowili uderzyć teraz kibice, którzy nie mogą pogodzić się z obecnym stanem rzeczy. 21 marca organizowana jest pikieta pod stadionem. - Nie potrafimy już milczć - czytamy na stronie akcji.
- Spotykamy się wszyscy razem - kibice, mieszkańcy Tarnowa, ludzie którym nie jest obojętne to, co dzieje się z naszym żużlem. Chcemy wykrzyczeć nasz ból, złość i rozczarowanie. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na zniszczenie czegoś, co dla Tarnowa było przez lata symbolem. Chcemy pokazać, że Tarnów to żużel i Unia! Chcemy pokazać, że Unia jest i nadal będzie, że nigdy nie zginie - piszą organizatorzy.
Wszystko wskazuje na to, że oficjalna decyzja ws. wykluczenia Unii Tarnów z KLŻ zapadnie 25 marca podczas posiedzenia Prezydium PZM.