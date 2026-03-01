Jest decyzja ws. startów mistrza świata w Krakowie. Zaskakujące szczegóły

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Na tę wiadomość czekają wszyscy. Zwłaszcza że od wizyty 3-krotnego mistrza świata Nickiego Pedersena w Krakowie minęły trzy tygodnie. Kibice Speedway Kraków nerwowo przygryzają palce, bo wciąż nie wiedzą, jakie są ustalenia. Z naszych ustaleń wynika jednak, że decyzja ws. startów mistrza świata w Krajowej Lidze Żużlowej już zapadła. W kontrakcie znalazł się bardzo ciekawy zapis.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czapce z napisem 'Moldow', ubrany w czerwoną koszulkę z logo drużyny sportowej oraz identyfikatorem na szyi, stoi oparty o czarną powierzchnię. W lewym górnym rogu znajduje się powiększenie tablicy odlotów na ...
Nicki Pedersen po ostatniej wizycie w Krakowie może być zadowolony. Ustalił warunki kontraktu na 2026.Paweł Wilczyński/Speedway KrakówZdjęcia Paweł Wilczyński

Trzy tygodnie po wizycie Nickiego Pedersena w Krakowie na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczące możliwości startów 3-krotnego mistrza świata w klubie spod Wawelu. Okazuje się, że strony podpisały już nawet kontrakt.

Ciekawy zapis w umowie Pedersena

Pedersen zawarł zobowiązanie do startów w Krakowie, które mogłaby unieważnić jedynie propozycja z wyższej ligi. Na to się jednak nie zanosi, bo kluby Metalkas 2 Ekstraligi już zakończyły budowę składów i na ten moment żaden z nich nie zakłada dodatkowych transferów. Jedyną furtką dla Pedersena są kontuzje. Jedynie wtedy mógłby dostać propozycję jazdy wyżej niż w Krajowej Lidze Żużlowej.

Od osoby powiązanej z krakowskim klubem słyszmy, że w trakcie ostatniego spotkania doszło do uścisku dłoni, a Pedersen zaakceptował szczegóły finansowe przygotowanej dla niego umowy. Przy 200 punktach miałby szansę zarobić nawet milion złotych (250 tys. zł dostanie za podpis, a punkty zostały wycenione na 2,5 do 3,5 tys. zł w zależności od zdobyczy w meczu). Ktoś zapyta o to, dlaczego Speedway Kraków nie ogłasza kontraktu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Do pełni szczęścia brakuje jednej rzeczy - umowy ze sponsorem.

Speedway Kraków musi teraz załatwić sponsora

Odkąd pojawił się temat startów Pedersena w Krakowie mówiło się, że dojdzie do tego jeśli znajdzie się sponsor gotowy opłacić jego występy. Władze klubu dogadały się więc z mistrzem, a teraz precyzują szczegóły kontraktu ze sponsorem. Jeśli ten nie wycofa się ze wcześniejszych ustaleń i zaakceptuje wszystko to, na co umówił się Speedway Kraków z Pedersenem, to wtedy hit transferowy stanie się faktem.

W klubie są dobrej myśli i liczą na to, że jeszcze w marcu uda im się ogłosić cały skład na czele z Pedersenem. Dotąd Speedway Kraków pochwalił się kontraktami z takimi zawodnikami, jak Nicolai Klindt, Marko Lewiszyn, Stanisław Mielniczuk i Dawid Rempała. Na ogłoszenie czekają Kacper Łobodziński, Michael West i Jesse Mustonen. Kraków wydał na podpisanie tych kontraktów prawie 600 tysięcy złotych.

Zawodnik żużlowy w pełnym kombinezonie i kasku podnosi rękę w geście triumfu, tło zamazane. W prawym górnym rogu widoczny okrągły wstawiony portret tego samego sportowca świętującego zwycięstwo ze łzami radości na twarzy.
Nicki Pedersen może zarobić w Speedway Kraków nawet milion złotych. east news East News
Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo drużyny gestykuluje, siedząc obok roweru. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe wstawienie pokazujące zadaszony ogródek restauracyjny udekorowany świątecznymi girlandami, w którym siedzą ludzie.
Kolacja z mistrzem świata. Prezes klubu z Krakowa zaprosił Nickiego Pedersena do jednej z urokliwych restauracji na rynku, żeby obgadać kontrakt na 2026.Łukasz Trzeszczkowski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Nicki Pedersen
Nicki PedersenPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
