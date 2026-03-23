Groziła im wyprowadzka do innego miasta. Prezydent wkroczył do gry

Warkot żużlowych motocykli nie zniknie z Nowej Huty. Władze Speedway Kraków załatwiły sprawę dzierżawy stadionu, która stanowiła problem dla otrzymania licencji na starty w sezonie 2026.

Miasto rozwiązało problem stadionu

Przypomnijmy, że do tej pory operatorem obiektu, na którym startują żużlowcy Speedway Kraków był klub KS Wanda. Strony nie mogły dogadać się w kwestii udostępnienia infrastruktury koniecznej do uzyskania licencji na starty w KLŻ.

W związku z tym żużlowi działacze zaczęli sondować możliwość wyprowadzki do innego miasta. Rozważano w tym kontekście przede wszystkim obiekt w Tarnowie. Jednocześnie toczyły się rozmowy z władzami miasta. To właśnie magistrat pomógł rozwiązać problematyczną sprawę.

- Operatorem obiektu będzie teraz miasto Kraków. Nowa umowa będzie więc zawarta z gminą miejską - mówi nam prezes Mikołaj Frankiewicz, który podkreśla rolę władz miasta w zakończeniu sporu. - Prezydenci cały czas wspierali nas w działaniach. Mieliśmy problemy proceduralne z poprzednim operatorem obiektu. Na szczęście to już historia. Szykujemy się do sezonu - dodał.

Przed Speedway Kraków otwiera się wielka szansa

Działacze mogą więc spokojnie myśleć o starcie nowego sezonu, który w przypadku KLŻ rusza 12 kwietnia. Do tego czasu ma rozstrzygnąć się przyszłość Nickiego Pedersena, który jest bliski transferu do stolicy Małopolski.

Niezależnie od tego, czy uda się przeprowadzić tę transakcję do końca, krakowianie i tak będą jednym z faworytów do wygrania ligi. Taki zresztą jest też cel działaczy, bo Speedway Kraków marzy o startach na zapleczu PGE Ekstraligi.

Trybuny żużlowego stadionu w Krakowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Park maszyn w Krakowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

