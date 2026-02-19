Funkcjonariusze CBA weszli do polskiego klubu. W tle miliony złotych

Akcja CBA została przeprowadzona we wtorek w siedzibie spółki oraz mieszkaniach osób powiązanych z klubem, którzy w latach 2019-2025 byli związani z działalnością klubu.

Prokuratura wszczyna śledztwo ws. Unii Tarnów

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Artur Kędziora - ówczesny prezes klubu, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych działaczy klubu. 22 stycznia Prokuratura Okręgowa w Tarnowie postanowiła oficjalnie rozpocząć śledztwo.

- Dotyczy ono "niedopełnienia obowiązków przez osoby, które zasiadały w organach statutowych spółki i będąc zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki w latach 2019-25 nie zadbały o należyte zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umów pożyczek udzielonych przez spółkę stowarzyszeniu Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe" - mówi rzecznik Prokuratury cytowany przez Gazetę Krakowską.

W związku z powyższym we wtorek odbyły się czynności z udziałem CBA. Zabezpieczono m.in. dokumentację księgową spółki oraz inne materiały, które mogą mieć związek ze śledztwem. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Czarne chmury wiszą nad Unią Tarnów

To kolejne złe wiadomości, które dotyczą tego ośrodka. Ciągle nie jest bowiem jasne, czy klub w ogóle wystartuje w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej. Tymczasem wokół spółki panuje organizacyjny chaos. Doniesienia związane ze wszczęciem śledztwa też nie napawają optymizmem.

Okazuje się bowiem, że prokuratura bada nie tylko wątek wyrządzenia spółce szkód majątkowych, ale także sprawdzany jest wątek przywłaszczenia środków finansowych, które miały pochodzić z darowizn lub innych pożyczek. Aktualnie nikt z przedstawicieli władz klubu nie zajął w tej sprawie stanowiska.

Funkcjonariusz CBA Bartosz Krupa East News

Policja PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Polska Policja Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

