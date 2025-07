Fatalna kontuzja żużlowego mistrza Polski. Mamy nowe informacje

W tym momencie trudno jednoznacznie wyrokować, jaka przyszłość czeka zawodnika Wybrzeża Gdańsk. Kluczowy jest czas na regenerację i rehabilitacja, jakiej jest poddawany. - Daniel odzyskuje czucie w nogach i rękach. Pomału, jeszcze nie w pełni, ale to idzie do przodu. To jednak bardzo powolny proces. Nikt dzisiaj nie umie powiedzieć, czy Daniel będzie w stanie wrócić do sportu. Lekarze nie zaryzykują żadnego tego typu stwierdzenia. Przy takich dużych obrzękach potrzebny jest czas - podkreśla nasz rozmówca.

- Nie jest łatwo, bo w takich przypadkach nie są to proste sprawy i każdy przeżywa takie sytuacje różnie. Najważniejsze, że Daniel robi to, co ma robić. Jest mu ciężko, ale nie odpuszcza i nie wymiguje się z żadnych zajęć. To najważniejsze. Oczywiście nastawienie mentalne jest bardzo ważne i cały czas nad tym pracuje, aby siłę do ćwiczeń zdobywać. Sam doskonale wiem o tym, że to nie takie proste budzić się rano i czerpać siłę do kolejnych aktywności, których efektów nie widać od razu. To żmudny, wielomiesięczny proces - dodaje.