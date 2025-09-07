Dramat polskiego klubu. To koniec marzeń o awansie

W Gnieźnie trwa walka o powrót na zaplecze PGE Ekstraligi. Start ma solidną drużynę w Krajowej Lidze Żużlowej, ale ktoś zawsze staje im na drodze do awansu. W tym roku była to Polonia Piła, która w dwumeczu półfinałowym zwyciężyła bardzo pewnie.

Start liczył w rewanżu na cud

Zacznijmy od tego, że w Gnieźnie bardzo skomplikowali sobie sytuację porażką w pierwszym spotkaniu na torze w Pile. Wtedy gospodarze wygrali 53:37. W Starcie nikt jednak nie załamał rąk, a w klubie przekonywali, że w rewanżu możliwe jest odrobienie strat.

I trzeba przyznać, że początek był bardzo obiecujący, bo już po trzech biegach gospodarze odrobili 10 punktów. Później jednak maszynka się zatrzymała, a Polonia szybko znalazła optymalne ustawienia w sprzęcie. Gospodarze mieli zbyt dziurawy zespół, aby myśleć o wygraniu dwumeczu. W zasadzie już w okolicach dziesiątego biegu było jasne, że to pilanie znajdą się w finale Krajowej Ligi Żużlowej. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, który bez wątpienia jest dużą porażką miejscowych.

Ceremonia medalowa reprezentacji Brazylii na MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Za rok kolejna szansa dla Startu

Przed rokiem zespół z Gniezna dojechał do wielkiego finału, gdzie musiał uznać wyższość Unii Tarnów. W tym sezonie też się nie uda wygrać KLŻ, więc w klubie z pewnością obiorą taki cel na kolejny rok.

Nie ma jednak wątpliwości, że drużyna musi przejść przemeblowanie, aby wreszcie się udało. Rywalizacja w play-off pokazała, że liderzy nie zawsze byli w stanie ciągnąć zespół do wygranych. Ze Startem na pewno pożegna się też młody i zdolny Bastian Pedersen, który wróci do Apatora Toruń, z którego został wypożyczony.

Polonia zaś może szykować się już do finałowego starca z Wybrzeżem Gdańsk. Faworytem nie będzie, choć ten dwumecz zapowiada się bardzo ciekawie.

Start Gniezno: 45

9. Adam Ellis 7+1 (1,3,0,1,2*)

10. Casper Henriksson 9+1 (3,2*,1,0,3)

11. Sam Masters 11 (3,2,2,2,2)

12. Mateusz Latała - nie startował

13. Kevin Fajfer 7+1 (2*,T,2,3,0)

14. Marcel Juskowiak 4 (3,0,0,1)

15. Patryk Budniak 3+1 (2*,1,0)

16. Bastian Pedersen 4 (3,0,1,0)

Polonia Piła: 45

1. Jonas Seifert-Salk 10 (0,3,3,3,1)

2. Norbert Kościuch 0 (0)

3. Wiktor Jasiński 7 (2,3,W,2,-)

4. Villads Nagel 11+1 (2,1,3,2*,3)

5. Adrian Cyfer 6+1 (1,1,3,1*,-)

6. Kamil Witkowski - 2+1 (1,1*,W)

7. Jakub Żurek 1 (0,0,1,0)

8. Krzysztof Sadurski 8+2 (2*,2*,3,1)

Sam Masters w parku maszyn Startu Gniezno. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Casper Henriksson dziękuje kibicom z Gniezna za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Startu Gniezno Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński