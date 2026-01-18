Był czwartek wieczór, gdy spłynęły wieści ws. polskiego klubu. To oznacza jedno
Unia Tarnów do 15 stycznia miała spłacić zadłużenie sięgające 2 milionów złotych. Klub nie ma licencji na jazdę w 2026. Kiedy w grudniu Zespół ds. Licencji odrzucił wniosek Tarnowa, to władze Unii poprosiły o dodatkowy czas na wyprostowanie wszystkich spraw do połowy stycznia. Czas jednak minął. Na razie związek niczego nie ogłasza, ale słyszymy, że na dniach można się spodziewać fatalnych wieści.
Unia Tarnów zakończyła sezon 2025 z długami i spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Zespół ds. Licencji w grudniu odmówił Unii zgody na jazdę w KLŻ. Klub poprosił o ekstra czas na załatwienie spraw do 15 stycznia. Czas minął, a Unia nie dostarczyła ani potwierdzenie przelewów na konta zawodników, którym zalegała z wypłatami, ani żadnych porozumień.
Unia Tarnów ogłasza. Jest jeden problem
PZM jeszcze poczeka do poniedziałku, najdłużej do wtorku i sprawdzi, czy coś się nie zmieniło. Wszystko jednak wskazuje na to, że nic z tego nie będzie. Waldemar Jasiński, który chce odkupić większościowy pakiet akcji Unii od panów Jacka Pocięgiela i Artura Lewandowskiego, już ogłosił za pośrednictwem portalu po-bandzie.com.pl, że Unia spłaci wszystko do 31 stycznia. Dodał, że ten termin został ustalony z GKSŻ.
Nie musimy dodawać, że w GKSŻ nic o tym nie wiedzą. To tylko dowodzi tego, jak wielki jest bałagan w Unii. Z jednej strony mamy wpisy pana Jasińskiego w social mediach, z drugiej jest pan Lewandowski, który prowadzi oficjalną komunikację z żużlową centralą. To on podał termin 15 stycznia, jako ten ostateczny czas na załatwienie wszystkich trudnych spraw w Unii.
Dwugłos w Unii Tarnów. Jeden rozmawia, drugi pisze
Wiemy, że Lewandowski w ostatnich tygodniach rozmawiał z zawodnikami, którym klub zalega pieniądze. Miał podpisać jakieś porozumienia (Timo Lahti już nawet ponoć ma płacone kolejne raty), ale trudno o szczegóły, bo Lewandowski nie odbiera telefonu.
Z drugiej strony jest Jasiński, który formalnie nie jest związany z klubem, ale po jego kolejnych wpisach na Facebooku można wnioskować, że bardzo zależy mu na tym, żeby Unia wyszła na prostą. W ostatnich dniach grudnia to on załatwił nowy kontrakt Frasera Bowesa z Unią. Miał też dogadywać z władzami miasta temat stadionu żużlowego.
To byłoby najlepsze rozwiązanie dla Unii Tarnów
Teraz Jasiński pisze o nowym terminie dla Unii i choć w PZM i GKSŻ nic o tym nie wiedzą, to widać, że to on jest tą osobą, której zależy na wyprostowaniu spraw i na tym, żeby Unia pojechała w KLŻ w 2026. Wydaje się, że dla klubu byłoby najlepiej, jakby to właśnie Jasiński przejął całą komunikację z władzami żużla i doprowadził wszystko do końca.
Kibice też zdają się tak to widzieć. Po ostatnim poruszającym wpisie Jasińskiego wyrażają oni swoje poparcie i piszą, że to musi się udać. Pozostaje pytanie, czy Jasińskiemu uda się dogadać z ludźmi, którzy teraz rządzą klubem. Lewandowski w 2025 podał Unii kroplówkę, ale jego działania są nieco chaotyczne. Tak, jakby nie miał pewności, czy chce to wszystko ciągnąć i robić. Jeśli chodzi o Pocięgiela, to jakiś czas temu wycofał się i dał wolną rękę Lewandowskiemu.