Był czwartek wieczór, gdy spłynęły wieści ws. polskiego klubu. To oznacza jedno

Unia Tarnów zakończyła sezon 2025 z długami i spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Zespół ds. Licencji w grudniu odmówił Unii zgody na jazdę w KLŻ. Klub poprosił o ekstra czas na załatwienie spraw do 15 stycznia. Czas minął, a Unia nie dostarczyła ani potwierdzenie przelewów na konta zawodników, którym zalegała z wypłatami, ani żadnych porozumień.

Unia Tarnów ogłasza. Jest jeden problem

PZM jeszcze poczeka do poniedziałku, najdłużej do wtorku i sprawdzi, czy coś się nie zmieniło. Wszystko jednak wskazuje na to, że nic z tego nie będzie. Waldemar Jasiński, który chce odkupić większościowy pakiet akcji Unii od panów Jacka Pocięgiela i Artura Lewandowskiego, już ogłosił za pośrednictwem portalu po-bandzie.com.pl, że Unia spłaci wszystko do 31 stycznia. Dodał, że ten termin został ustalony z GKSŻ.

Nie musimy dodawać, że w GKSŻ nic o tym nie wiedzą. To tylko dowodzi tego, jak wielki jest bałagan w Unii. Z jednej strony mamy wpisy pana Jasińskiego w social mediach, z drugiej jest pan Lewandowski, który prowadzi oficjalną komunikację z żużlową centralą. To on podał termin 15 stycznia, jako ten ostateczny czas na załatwienie wszystkich trudnych spraw w Unii.

Dwugłos w Unii Tarnów. Jeden rozmawia, drugi pisze

Wiemy, że Lewandowski w ostatnich tygodniach rozmawiał z zawodnikami, którym klub zalega pieniądze. Miał podpisać jakieś porozumienia (Timo Lahti już nawet ponoć ma płacone kolejne raty), ale trudno o szczegóły, bo Lewandowski nie odbiera telefonu.

Z drugiej strony jest Jasiński, który formalnie nie jest związany z klubem, ale po jego kolejnych wpisach na Facebooku można wnioskować, że bardzo zależy mu na tym, żeby Unia wyszła na prostą. W ostatnich dniach grudnia to on załatwił nowy kontrakt Frasera Bowesa z Unią. Miał też dogadywać z władzami miasta temat stadionu żużlowego.

To byłoby najlepsze rozwiązanie dla Unii Tarnów

Teraz Jasiński pisze o nowym terminie dla Unii i choć w PZM i GKSŻ nic o tym nie wiedzą, to widać, że to on jest tą osobą, której zależy na wyprostowaniu spraw i na tym, żeby Unia pojechała w KLŻ w 2026. Wydaje się, że dla klubu byłoby najlepiej, jakby to właśnie Jasiński przejął całą komunikację z władzami żużla i doprowadził wszystko do końca.

Kibice też zdają się tak to widzieć. Po ostatnim poruszającym wpisie Jasińskiego wyrażają oni swoje poparcie i piszą, że to musi się udać. Pozostaje pytanie, czy Jasińskiemu uda się dogadać z ludźmi, którzy teraz rządzą klubem. Lewandowski w 2025 podał Unii kroplówkę, ale jego działania są nieco chaotyczne. Tak, jakby nie miał pewności, czy chce to wszystko ciągnąć i robić. Jeśli chodzi o Pocięgiela, to jakiś czas temu wycofał się i dał wolną rękę Lewandowskiemu.

