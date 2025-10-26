Burzliwa dyskusja prezesów. Znów nie ma zgody. Poszło o jedno

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie klubów Krajowej Ligi Żużlowej. Jednym z poruszanych tematów były ewentualne transmisje telewizyjne z ligowych meczów. Na razie - jak słyszymy - jednomyślności wśród działaczy nie ma.

Co z transmisjami telewizyjnymi w Krajowej Lidze Żużlowej?

Przypomnijmy, że w sezonie 2025 transmisji telewizyjnych z KLŻ nie było. Wcześniej ligę pokazywało Canal Plus. Zmiana miała być podyktowana rezygnacją samej stacji. Poza tym było to na rękę samym klubom. Okazuje się, że nie wszystkie ośrodki były i są za tym, aby ligę pokazywać w telewizji.

Przeciwnicy wychodzą z założenia, że po pierwsze telewizja zabiera kibiców, którzy siadają przed telewizorami, zamiast udać się na mecz i kupić bilet. Poza wszystkim problemem są też terminy i godziny spotkań. Przykładowo niedzielne mecze w przeszłości musiały zaczynać się bardzo wcześnie, aby nie było kolizji z późniejszymi spotkaniami 2. Metalkas Ekstraligi i PGE Ekstraligi.

Kolejny temat to koszty. Żadna stacja nie zapłaci wielkiej kasy za prawa do KLŻ, bo ten produkt zwyczajnie nie ma wystarczającej renomy i oglądalności. Telewizja musi dodatkowo pokryć koszty produkcji. Skoro nie ma więc dodatkowej kasy z tytułu praw, to kluby tym bardziej patrzą z byka na ten temat.

Transmisje z KLŻ jeszcze nie są przekreślone

Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że temat praw telewizyjnych nie został jeszcze przekreślony. Sprawa jest w toku. Na wspomnianym spotkaniu klubów wyczuwalny był duży podział. - Naszym zdaniem transmisje telewizyjne mogą tylko pomóc. Gdy rozmawiamy ze sponsorami, to ci pytają często o to, czy ligę pokaże telewizja. To zwiększa zasięg dotarcia z reklamą - mówi nam anonimowo jeden z działaczy.

Inna sprawa, że ewentualne rozmowy z zainteresowanymi telewizjami łatwe nie będą. KLŻ w ostatnich latach miała spore problemy ze względu na finansowe kłopoty klubów. Zasadniczo tylko pojedyncze ośrodki na tym szczeblu mogą pochwalić się stabilną sytuacją. To z pewnością nie ułatwi negocjacji.

