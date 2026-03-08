Burza ws. polskiego stadionu. Apel do prezydenta. "Wnosimy o podjęcie pilnych działań"

Speedway Kraków ma za sobą pierwszy sezon ligowy po kilku latach przerwy, lecz prawdziwy przełom ma nadejść w tym roku. Zespół ma aspiracje na awans do fazy play-off, a kibice mają prawo wierzyć, że tym razem żużel w Nowej Hucie zagości na znacznie dłużej.

Cegielski narzekał na poprzednie rządy. Teraz Kraków ma nowego prezydenta

Zresztą wzięli nawet sprawy w swoje ręce i nie mają zamiaru odpuścić prezydentowi miasta. Kiedy to stanowisko przez ponad dwie dekady piastował Jacek Majchrowski, to Krzysztof Cegielski wypowiadał się jasno. - Kraków jest stolicą turystyczną i kulturalną, ale poza Cracovią nie ma drużyny na ekstraligowym poziomie. Prezydent nie lubi i nie czuje sportu - mówił w rozmowie z Interią.

- W przeszłości, przy okazji wyborów, do Krakowa przyjeżdżały gwiazdy na czele z Gollobem, a jak trzeba było pomóc Wandzie, to tej pomocy nie było - grzmiał Cegielski, narzekając na rządy Majchrowskiego. Teraz jednak od niespełna dwóch lat prezydentem jest Aleksander Miszalski. I to kolejny problem, z którym musi zmierzyć.

Kibice żużlowi w Krakowie apelują do Miszalskiego

Teraz Miszalski jest pod ostrzałem, gdy chodzi o Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Na celownik obrali go także żużlowi kibice. Nowi działacze żużlowego klubu dają nadzieję na to, że nie powtórzy się czarny scenariusz i klub nie upadnie. Wręcz przeciwnie. Prezes Mikołaj Frankiewicz dopiero co uzgodnił warunki kontraktu z Nickim Pedersenem, a o wszystkim przesądzi to, czy jeden ze sponsorów zgodzi się wyłożyć pieniądze na jego kontrakt.

To, co się ostatnio wokół tego odradzającego klubu dzieje, nakazuje myśleć pozytywnie. Jak już wyżej wspomnieliśmy, miejscowi kibice boją się jednak o to, jak zostaną potraktowani przez Miszalskiego. Stadion potrzebuje niezbędnych prac infrastrukturalnych. - Wnosimy o podjęcie pilnych działań - apelują kibice, prosząc o podpisanie petycji. Do tej pory podpis złożyło nieco ponad 300 osób, a zrobić to można TUTAJ. Całość listu prezentujemy poniżej.

PETYCJA W SPRAWIE ZACHOWANIA ŻUŻLA W KRAKOWIE

(złożona na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Szanowny Pan

Aleksander Miszalski

Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana w sprawie, która dla tysięcy mieszkańców Krakowa jest symbolem tego, czy miasto rzeczywiście wspiera lokalny sport i oddolne inicjatywy społeczne, czy też dopuszcza do sytuacji, w której wieloletnia tradycja sportowa znika z powodu nierozwiązanych problemów infrastrukturalnych.

Jako grupa kibiców krakowskiego żużla zwracamy się z pilnym apelem o podjęcie zdecydowanych działań w celu zabezpieczenia przyszłości tej dyscypliny sportu w Krakowie.

Warto podkreślić, że krakowski żużel w swojej historii już kilkukrotnie stawał na krawędzi zniknięcia z mapy polskiego sportu. Po kilku latach nieobecności klub został odbudowany w ubiegłym roku ogromnym wysiłkiem działaczy, zawodników oraz środowiska kibiców, które przez cały ten czas nie przestało wierzyć w powrót tej dyscypliny do Krakowa.

Obecny sezon jest dla krakowskiego żużla momentem szczególnym. Klub zdołał zbudować skład sportowy, który daje realną szansę walki o awans do wyższej ligi. Tym bardziej niezrozumiała i trudna do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której w momencie sportowego odrodzenia i pojawienia się realnej perspektywy rozwoju żużel ponownie miałby zniknąć z Krakowa z powodów infrastrukturalnych.

Stadion żużlowy przy ul. Odmogile w Nowej Hucie od dziesięcioleci stanowi ważny element sportowej mapy Krakowa. To miejsce związane z historią krakowskiego żużla, wychowaniem kolejnych pokoleń zawodników oraz aktywizacją sportową mieszkańców tej części miasta. Utrata możliwości organizowania zawodów żużlowych w Krakowie oznaczałaby faktyczne zakończenie funkcjonowania tej dyscypliny w naszym mieście.

Z dużą nadzieją przyjęliśmy wcześniejsze deklaracje władz miasta dotyczące wsparcia infrastrukturalnego dla krakowskiego żużla. Słowa te zostały odebrane przez środowisko kibiców jako wyraz realnej troski o zachowanie tej dyscypliny w Krakowie.

Dlatego tym bardziej liczymy, że deklaracje te znajdą swoje potwierdzenie w konkretnych działaniach. Dla wielu mieszkańców będzie to ważny sygnał, że słowa władz miasta dotyczące wspierania lokalnego sportu mają rzeczywiste przełożenie na decyzje podejmowane przez samorząd.

Jesteśmy przekonani, że Kraków - jako jedno z największych miast w Polsce - nie powinien dopuścić do sytuacji, w której w momencie odbudowy klubu i realnej szansy sportowego awansu żużel ponownie znika z miasta z powodów infrastrukturalnych.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Podjęcie pilnych działań zmierzających do zapewnienia stabilnego funkcjonowania stadionu żużlowego przy ul. Odmogile.

2. Wypracowanie trwałego i transparentnego modelu współpracy pomiędzy Miastem Kraków a klubem Speedway Kraków w zakresie korzystania z infrastruktury sportowej.

3. Przedstawienie publicznego planu działań miasta dotyczącego przyszłości żużla w Krakowie.

4. Zapewnienie realnego wsparcia infrastrukturalnego umożliwiającego dalsze funkcjonowanie i rozwój tej dyscypliny.

Z pełną odpowiedzialnością podkreślamy, że zniknięcie żużla z Krakowa byłoby wydarzeniem niezwykle trudnym do zaakceptowania dla środowiska kibiców oraz wielu mieszkańców naszego miasta. Byłoby to również zmarnowanie ogromnego wysiłku osób, które w ostatnich latach doprowadziły do odbudowy klubu i ponownego pojawienia się żużla na sportowej mapie Krakowa.

Liczymy na jasne stanowisko władz miasta w tej sprawie oraz na konkretne działania, które pozwolą zachować tę dyscyplinę w Krakowie i zapewnią jej stabilny rozwój w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku

Grupa Kibiców Krakowskiego Żużla"

Trybuny żużlowego stadionu w Krakowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Park maszyn w Krakowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Aleksander Miszalski Beata Zawrzel East News

