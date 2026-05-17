Mecz Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Omega Ultrapurem Gniezno, a Śląskiem Świętochłowice zakończył się dramatem. W 12. biegu Leon Szlegiel i Patryk Budniak sczepili się motocyklami. Ten drugi wyleciał niczym z katapulty i przeleciał wysoko nad bandą okalającą tor. Służby natychmiast rozpoczęły akcję ratowniczą. Na stadionie wylądował helikopter ratunkowy, który zabrał 19-latka do szpitala w Poznaniu. Przeszedł tam dwie poważne operacje, a w czwartek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, a najważniejszą informacją było to, że przejawia ruchomość kończyn dolnych.

Świetne wieści ws. zdrowia Patryka Budniaka

To jednak nie koniec pozytywnych informacji na temat stanu zdrowia młodego żużlowca. Krzysztof Cegielski na antenie Canal+ Sport przekazał, że Budniak z dnia na dzień czuje się coraz lepiej.

Patryk Budniak, jeśli nie zrobił drzemki, to ogląda ten mecz. Cały czas jestem w kontakcie z tatą Andrzejem. Patryk przedwczoraj został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na oddział neurochirurgii. Nie ma przy sobie żadnych urządzeń wspomagających. Samodzielnie oddycha, samodzielnie spożywa posiłki

To jednak nie wszystko. Cegielski przekazał, że Budniak oglądał już dwukrotnie nagrania ze swojego wypadku. - Nie zrobił na nim takiego wrażenia, jak na nas. Patryk pytał tatę o swój najbliższy mecz. Mówi o silnikach czy o meczu ligowym - dodał.

Gnieźnieński klub tuż po wypadku założył zbiórkę na leczenie swojego wychowanka. Celem było zebranie 50 tysięcy złotych, a na ten moment na koncie jest blisko 450 tysięcy, co przeszło wszelkie oczekiwania klubu i najbliższych młodego żużlowca.

19-letni Patryk Budniak jest w ciężkim stanie po wypadku na torze, a kibice zbierają na jego leczenie.

