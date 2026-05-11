19-letni żużlowiec w śpiączce po wypadku. Lekarze podjęli kluczową decyzję

Ta informacja wstrząsnęła w niedzielę żużlowym środowiskiem. Stadion w Gnieźnie zamarł, kiedy w 12 biegu meczu Omegi Ultrapur ze Śląskiem Świętochłowice, miejscowy junior Patryk Budniak odbił się tak nieszczęśliwie od bandy, że poleciał wysoko w powietrze, przeleciał przez ogrodzenie, uderzył w betonowy mur, a potem jeszcze w busa. Po chwili na stadionie był już helikopter, który przetransportował 19-latka do szpitala w Poznaniu.

Kluczowe będzie najbliższe 48 godzin

- Nie było reanimacji na stadionie, jak mówili niektórzy, ale muszę przyznać, że sytuacja była i jest poważna - mówi nam Radosław Majewski, dyrektor klubu z Gniezna. - Zawodnik przeszedł w nocy długą i skomplikowaną operację kręgosłupa. Teraz czekamy, co dalej. Na razie lekarze nie chcą mówić o rokowaniach. Patryk jest pod ich stałą obserwacją na OIOMie szpitala miejskiego w Poznaniu.

- Na ten moment wiemy, że obie kończyny dolne wymagają leczenia. Szczegółów jednak nie znamy. Więcej informacji ma tata. Lekarze są z nim w kontakcie, jest on na bieżąco informowany o stanie zdrowia syna. My wiemy tyle, że najważniejsze będzie najbliższe 48 godzin - dodaje Majewski.

Na razie nie wybudzą zawodnika ze śpiączki

W trakcie dnia pojawiły się optymistycznie brzmiące informacje, że zawodnik zostanie wybudzony ze śpiączki. Już jednak wiemy, że lekarze zrezygnowali z tego pomysłu, że śpiączka farmakologiczna będzie podtrzymana. Budniaka na pewno czekają kolejne badania tomografem (od Zuzanny Pankros, rzecznik szpitala słyszymy, że to drugie, wykonane już po operacji kręgosłupa nie wykazało niczego nowego), bo lekarze muszą wiedzieć, czy nie wyskoczyły jakieś dodatkowe obrażenia, o których wcześniej nie widzieli, bądź też nie można było ich zdiagnozować.

- W klubie od wczoraj rozmawiamy tylko o jednym. Żeby Patryk wrócił do sprawności i normalnie funkcjonował w życiu. Kwestie sportowe schodzą w takiej sytuacji na dalszy plan. Nikt dziś nie spekuluje i nie zastanawia się, czy Patryk wróci do żużla - przyznaje Majewski.

Klub już uruchomił zrzutkę na leczenie i rehabilitację 19-latka. Majewski dziękuje też służbom za szybką akcję zaraz po wypadku. - Zaraz po wypadku medycy na stadionie włożyli mnóstwo sił i energii, żeby przygotować zawodnika do stanu umożliwiającego transport helikopterem. To było bardzo ważne, bo w takich sytuacjach liczy się każda minuta. Jest też duży oddźwięk środowiska żużlowego. Ludzie dzwonią, oferują pomoc, to jest bardzo miłe - kwituje dyrektor klubu.

Makabryczny wypadek w Gnieźnie. Do akcji wkroczył helikopter medyczny. EastNews East News

Radosław Majewski, dyrektor Startu Gniezno. TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Paweł Wilczyński

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport