19-latek w śpiączce po koszmarnym wypadku. To będzie kluczowe, szpital potwierdza

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

- Właśnie trwa operacja nóg naszego pacjenta - mówi Interii Zuzanna Pankros, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Poznaniu, gdzie od niedzieli przebywa 19-letni Patryk Budniak. Żużlowiec Omega Ultrapur Gniezno trafił tam zaraz po fatalnym wypadku na torze w meczu ze Śląskiem Świętochłowice, gdzie przeleciał przez ogrodzenie, a potem uderzył w metalową barierkę, busa i spadł na ziemię. - Sytuacja jest bardzo poważna - przyznaje Pankros.

19-letni Patryk Budniak przechodzi kolejną operację. Sytuacja jest bardzo poważna.
19-letni Patryk Budniak przechodzi kolejną operację. Sytuacja jest bardzo poważna.Mateusz GrochockiEast News

Już w niedzielę po wypadku dyrektor Omega Ultrapur Startu Radosław Majewski przyznał wprost, że stan zdrowia Patryka Budniaka jest ciężki. I choć minęły trzy doby od zdarzenia, to sytuacja wciąż jest bardzo poważna.

Szpital informuje. Kolejna operacja Patryka Budniaka

Kilka godzin po wypadku 19-latek przeszedł operację kręgosłupa. Miał też robione przynajmniej dwa badania tomografem. - To drugie, wykonane już po operacji kręgosłupa nie wykazało na szczęście żadnych dodatkowych obrażeń - przyznaje Zuzanna Pankros, rzecznik prasowy szpitala, w którym przebywa Budniak.

- Właśnie trwa operacja nóg naszego pacjenta - dodaje pani rzecznik, bo też Budniak w wypadku złamał miednicę i obie nogi. Klub Budniaka już we wtorek 12 maja informował o tym, że taka operacja będzie przeprowadzona. Padło też stwierdzenie, że żużlowiec będzie wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. - Tego nie potwierdzam - mówi nam rzecznik. - To wszystko zależy od stanu pacjenta. Lekarze będą podejmowali decyzję na bieżąco. Na razie sytuacja jest bardzo poważna.

Zobacz również:

Ireneusz Mazur wybrał siódemkę PlusLigi sezonu 25/26 i bardzo mocno zaskoczył kilkoma nazwiskami.
Ekstraklasa Mężczyzn

Ostre słowa go nie przekonały. Skreślił reprezentanta Polski

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

To będzie miało duże znaczenie. Szpital potwierdza

Pani rzecznik nie mówi za wiele na temat rokowań. - Mamy nadzieje, że wszystko będzie ok, że ta kolejna operacja się do tego przyczyni. Duże znaczenie ma też siła do walki 19-latka. Plus jest taki, że to młody, silny organizm. My trzymamy kciuki, żeby to wszystko dobrze się skończyło, bo te zdjęcia z wypadku były przerażające - przyznaje Pankros.

Od wypadku trwa dyskusja, co można zrobić dla zwiększenia bezpieczeństwa w żużlu. Wraca temat montażu siatek za bandami na łukach. Tymczasem środowisko solidaryzuje się z kontuzjowanym zawodnikiem. Klub z Gniezna założył zrzutkę na leczenie, gdzie celem było zebranie 50 tysięcy. Ta kwota była już na koncie zbiórki po 55 minutach, teraz licznik wskazuje ponad 300 tysięcy.

Zawodnik ubrany w profesjonalny strój żużlowy i kask, stojący w pobliżu toru wyścigowego z innymi uczestnikami w tle.
19-letni Patryk Budniak jest w ciężkim stanie po wypadku na torze, a kibice zbierają na jego leczenie.Start Gnieznomateriały prasowe
Wnętrze szpitalnej sali intensywnej terapii z nowoczesnym sprzętem medycznym, w lewym górnym rogu wyraźnie widoczne wycięcie z portretem młodego mężczyzny w sportowej koszulce z logotypami sponsorów.
Patryk Budniak leży z licznymi obrażeniami na OIOMie szpitala miejskiego w Poznaniu. Jego stan jest ciężki.MAREK MALISZEWSKI/REPORTEREast News
Luciano Darderi - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja