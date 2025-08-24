Zrobi psikusa Polonii Bydgoszcz? Odpowiada na pytania o transfer

Działacze PSŻ-u Poznań są wściekli na Toma Brennana, bo ustalono z nim warunki kontraktu, tym samym zamykając cały skład. Strony podały sobie ręce, ale ich słowa nie zostały przelane na papier. Temat szybko podłapał menedżer Polonii Bydgoszcz, Tomasz Bajerski, który widzi w Brennanie wielki potencjał i za wszelką cenę chciał go mieć w zespole.

Brytyjczyka udało się przekonać do pozostania w Polonii i walki o skład w przyszłym sezonie, choć sam zawodnik niczego jeszcze nie potwierdza. To tajemnica poliszynela w środowisku. - Nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Skupiam się na obecnym sezonie, ale oczywiście rozmawiamy i pracujemy także nad przyszłorocznym kontraktem - skomentował Tom Brennan.

Żużel. Genialny występ Brennana w Lesznie

Tom Brennan po średnim początku zawodów cyklu SEC w Lesznie, pozytywnie zaskoczył w końcówce. Brytyjczyk awansował do finału, ale nie zdołał przedrzeć się na podium.

- Oczywiście finał chciałem wygrać, wiedziałem, że mam na to szansę, ale to trudny wyścig, tym bardziej, że startowałem z najgorszego pola startowego. Tak, czy inaczej jestem dumny z siebie i mojego całego teamu. Finał w Lesznie smakuje jak zwycięstwo - komentuje Tom Brennan.

Sobotnie zawody w Lesznie to także świetny trening dla Brennana przed potencjalnym finałem Metalkas 2. Ekstraligi. Unia Leszno i Polonia Bydgoszcz to faworyci do zwycięstwa Metalkas 2. Ekstraligi.

- Miałem kilka nieudanych wyścigów, ale były też takie, które dały mi dużo radości. Dużo zależało od pól startowych. Pola B oraz C były naprawdę dużo słabsze od pozostałych dwóch pól. Cieszę się, że przez wyścig ostatniej szansy awansowałem do finału. Zmienialiśmy sporo w trakcie zawodów w sprzęcie. Na leszczyńskim torze musisz być szybki i obierać odpowiednią linię jazdy, inaczej zawodnicy będą cię mijać - podsumowuje Brennan.

Żużel. Tom Brennan zbudował pewność siebie. Dlatego Polonia mu zaufała

Z otoczenia bydgoskiego klubu słyszymy, że w Brennana należy inwestować i to już teraz materiał na zawodnika PGE Ekstraligi. Brytyjczyk legitymuje się średnią 2,0 pkt/bieg na zapleczu najlepszej ligi świata.

- Od początku sezonu budowałem pewność siebie. To bardzo ważne. Ciężko pracowałem wraz z teamem, rodziną i sponsorami oraz najbliższymi nad tym wszystkim. Wszyscy dają z siebie maksa, a to przekłada się na spory progres - zakończył Brennan.

Tom Brennan odjechał bardzo dobre zawody Jarosław Pabijan Flipper Jarosław Pabijan

Jerzy Kanclerz i Jacek Frątczak Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tom Brennan TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

