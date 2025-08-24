Zrobi psikusa Polonii Bydgoszcz? Odpowiada na pytania o transfer
Działacze Hunters PSŻ-u Poznań są wściekli na Toma Brennana, bo ustalili z Brytyjczykiem warunki kontraktu, a dzień później Brennan poinformował ich, że jednak zostanie w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Zapytaliśmy Brytyjczyka, w którym klubie będzie wystąpi w sezonie 2026. Odpowiedź zaskakuje, bo Tom Brennan… nabrał wody w usta. Jego przynależność klubowa to w środowisku tajemnica poliszynela. W Poznaniu miałby pewne miejsce w składzie. W Bydgoszczy będzie musiał o nie powalczyć. - Nic jeszcze nie jest przesądzone w tych kwestiach - mówi Brennan w rozmowie z Interią.
Działacze PSŻ-u Poznań są wściekli na Toma Brennana, bo ustalono z nim warunki kontraktu, tym samym zamykając cały skład. Strony podały sobie ręce, ale ich słowa nie zostały przelane na papier. Temat szybko podłapał menedżer Polonii Bydgoszcz, Tomasz Bajerski, który widzi w Brennanie wielki potencjał i za wszelką cenę chciał go mieć w zespole.
Brytyjczyka udało się przekonać do pozostania w Polonii i walki o skład w przyszłym sezonie, choć sam zawodnik niczego jeszcze nie potwierdza. To tajemnica poliszynela w środowisku. - Nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Skupiam się na obecnym sezonie, ale oczywiście rozmawiamy i pracujemy także nad przyszłorocznym kontraktem - skomentował Tom Brennan.
Żużel. Genialny występ Brennana w Lesznie
Tom Brennan po średnim początku zawodów cyklu SEC w Lesznie, pozytywnie zaskoczył w końcówce. Brytyjczyk awansował do finału, ale nie zdołał przedrzeć się na podium.
- Oczywiście finał chciałem wygrać, wiedziałem, że mam na to szansę, ale to trudny wyścig, tym bardziej, że startowałem z najgorszego pola startowego. Tak, czy inaczej jestem dumny z siebie i mojego całego teamu. Finał w Lesznie smakuje jak zwycięstwo - komentuje Tom Brennan.
Sobotnie zawody w Lesznie to także świetny trening dla Brennana przed potencjalnym finałem Metalkas 2. Ekstraligi. Unia Leszno i Polonia Bydgoszcz to faworyci do zwycięstwa Metalkas 2. Ekstraligi.
- Miałem kilka nieudanych wyścigów, ale były też takie, które dały mi dużo radości. Dużo zależało od pól startowych. Pola B oraz C były naprawdę dużo słabsze od pozostałych dwóch pól. Cieszę się, że przez wyścig ostatniej szansy awansowałem do finału. Zmienialiśmy sporo w trakcie zawodów w sprzęcie. Na leszczyńskim torze musisz być szybki i obierać odpowiednią linię jazdy, inaczej zawodnicy będą cię mijać - podsumowuje Brennan.
Żużel. Tom Brennan zbudował pewność siebie. Dlatego Polonia mu zaufała
Z otoczenia bydgoskiego klubu słyszymy, że w Brennana należy inwestować i to już teraz materiał na zawodnika PGE Ekstraligi. Brytyjczyk legitymuje się średnią 2,0 pkt/bieg na zapleczu najlepszej ligi świata.
- Od początku sezonu budowałem pewność siebie. To bardzo ważne. Ciężko pracowałem wraz z teamem, rodziną i sponsorami oraz najbliższymi nad tym wszystkim. Wszyscy dają z siebie maksa, a to przekłada się na spory progres - zakończył Brennan.