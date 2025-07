Zmarnowali 7 milionów. To może być koniec znanego klubu

Sytuacja Unii Tarnów sypie się z każdym dniem. W miejscowym środowisku już nikt nie daje gwarancji, że sezon 2025 uda się dojechać do końca. Możliwe są wszystkie scenariusze. Łącznie z tym, że drużyna wycofa się z rozgrywek lub dokończy je bez swoich największych gwiazd.

Liderzy Unii już mają oferty z innych klubów

Przed ostatnim meczem z Orłem Łódź pojawiła się plotka, że to ostatni mecz, w którym beniaminek 2. Metalkas Ekstraligi jedzie w takim zestawieniu personalnym. Po tym spotkaniu, te głosy tylko się nasiliły. Od kilku osób słyszymy, że Matej Zagar ma ofertę z Włókniarza Częstochowa a Timo Lahti z Ostrowa Wielkopolskiego. Obaj mogą szybko zmienić kluby, jeśli złożą wniosek do Ekstraligi Żużlowej o rozwiązanie kontraktów z Unią i go opłacą.

- Słyszałem, że obaj już są jedną nogą w innych klubach. Mnie to wcale nie dziwi - mówi nam Zbigniew Rozkrut, były działacz i prezes Unii Tarnów. - Czarno to wszystko widzę. Moim zdaniem zmierza to tylko w jedną stronę. Już nie wspomnę o tym, że dzisiaj chyba mało kto myśli o aspekcie sportowym, czyli utrzymaniu - dodaje.

- Nie chcę wskazywać winnych, ale na pewno wina nie leży po stronie zawodników. Winą można obarczać tylko tych, którzy zarządzają klubem. Nie rozumiem, po co Unia w ogóle wybierała się do 2. Metalkas Ekstraligi, gdzie trzeba mieć budżet minimum na poziomie 6 milionów, aby jako tako przetrwać. W Tarnowie pewnie nie ma nawet połowy tej kwoty do dyspozycji. To był skok na głęboką wodę. Dziwię się, że na to się zdecydowano - argumentuje Rozkrut.

Polsat Sport Polsat Sport

"Zmarnowano 7 milionów złotych"

Sytuacja wokół klubu jest o tyle paradoksalna, że przed sezonem na prace związane z przystosowaniem stadionu do wymogów licencyjnych miasto wydawało około 7 milionów złotych. Wykonano między innymi kosztowne odwodnienie liniowe oraz wymieniono bandy dmuchane.

- Naprawdę boli mnie ta kwestia remontu stadionu, na który poszło 7 milionów złotych. A gdyby te środki przeznaczyć na klub, to dziś tych problemów by nie było. Za rok miejscowy obiekt przecież może być bezużyteczny. Miasto będzie miało problem - przekonuje nasz rozmówca.

Dziś w Tarnowie trudno szukać optymistów, którzy wierzą jeszcze, że uda się odwrócić złą kartę i jakoś uzdrowić klub. - Nawet gdyby Unia dokończyła ten sezon, to w przyszłym sezonie żużla w Tarnowie nie będzie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo żaden zawodnik tu nie podpisze kontrakt widząc, co się dzieje - podsumowuje działacz.

Matej Zagar i Stanisław Burza Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Timo Lahti w rozmowie z Matejem Zegarem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Problemów Unii Tarnów ciąg dalszy. Dotąd były pustki w kasie, a teraz kontuzji doznał lider Timo Lahti. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński