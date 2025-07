Pod koniec czerwca wszystko wskazywało na to, że Keynan Rew trafi do Falubazu. Zielonogórzanie złożyli niezłą ofertę, prezes Adam Goliński kusił ciekawą wizją, ale finalnie do porozumienia nie doszło. Rew niby chciał, ale niczego nie podpisał, więc temat upadł. Falubaz definitywnie skreślił Rew, bo widząc jego podejście, nie chciał za kilka tygodni zostać z niczym.

Środowisko obiegła informacja, że Rew zostaje w Stali Rzeszów

Po fiasku rozmów z Falubazem środowisko obiegła informacja, że Australijczyk zostanie w Texom Stali Rzeszów. Raz, że na bankiecie organizowanym miesiąc temu przez Texom doszło do dobrych rozmów zawodnika z przedstawicielami sponsora, a dwa, że Rew w efekcie dostał ofertę podpisania 2-letniego kontraktu z 15-procentową podwyżką.

Dzięki tej podwyżce miałby w 2026 zarobić 575 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. Przy 160 punktach, a na tyle stać Rew, zarobiłby 1,7 miliona złotych. Falubaz oferował delikatnie wyższe stawki, ale finalnie mogłoby się okazać, że Rew finansowo straciłby na tych przenosinach. W Ekstralidze trudniej zdobywa się punkty. Nie ma żadnej gwarancji, że zawodnik zdobyłby ich tyle, żeby mieć większe zarobki niż w Rzeszowie.

Ekstraliga kusi, na stole leży oferta GKM-u Grudziądz

Jednak Ekstraliga wciąż kusi Rew, bo choć wszyscy przypisują go już na pewniaka do Stali, to jednak nic nie jest pewne. Z dwóch powodów. Pierwszy to leżąca na stole oferta innej ekstraligowej drużyny niż Falubaz. Tym razem chodzi o Bayersystem GKM Grudziądz, który szuka na U24 zastępcy dla kończącego wiek Jakuba Miśkowiaka.

Oferta GKM-u jest dobra, lepsza niż ta z Falubazu. Grudziądz może sobie pozwolić na wyłożenie 800 tysięcy złotych na podpis i 8 tysięcy na punkt, bo U24, to pozycja strategiczna. Miśkowiak, choć wcale nie jest najlepszym zawodnikiem GKM-u może liczyć nawet na większe pieniądze.

GKM nie wierzy, a Stal wciąż zbiera pieniądze

Inna sprawa, że w GKM-ie specjalnie nie wierzą w to, że uda im się przekonać Rew. Chyba że coś się popsuje w Stali, która właśnie zbiera deklaracje sponsorów na 2026. W tym roku budżet klubu z Rzeszowa przekracza 12 milionów złotych. Jeśli za rok uda się zebrać podobny, to będzie miejsce dla Rew i innych gwiazd. Wiemy jednak, że na razie 100-procentowej pewności, że tak będzie, to nie ma.

Stal już wcześniej wyjaśniała, że jeśli zbierze około 12 milionów, to będzie miejsce dla Rew i innych gwiazd. A jeśli to się nie uda, to trzeba będzie zrewidować plany. Zresztą w Rzeszowie pytania o to, czy już mają Rew, kwitują wzruszeniem ramion. Bo Rew niczego nie podpisał. Bo też wie o tym, że klub jeszcze zbiera miliony na przyszły sezon, a on nie chce startować w zespole, w którym będzie jedyną gwiazdą.

Keynan Rew z ofertą 15-procentowej podwyżki w Stali Rzeszów. Podpisu pod kontraktem jednak wciąż nie ma. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Keynan Rew z szansą na kontrakt życia w Texom Stali Rzeszów. East News East News

Keynan Rew z lewej. Z prawej Tobiasz Musielak walczący z Frederikiem Lindgrenem. Rew i Musielak mają otwartą autostradę do Ekstraligi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński