Złoty interes polskiego klubu. Chodzi o głośny transfer juniora

Radosław Kowalski zaliczył imponujące wejście w żużlowe środowisko. W debiutanckim sezonie w barwach Unii Tarnów spisywał się świetnie. W wielu meczach był jednym z liderów drużyny mimo ledwie 17 lat. Szybko stało się jasne, że borykający się z problemami klub z Tarnowa stanie się dla niego za ciasny, a żużlowiec poszuka nowego miejsca pracy.

Kowalski trafił do Krosna, a Wilki już zacierają ręce

Do akcji szybko weszli działacze Wilków Krosno, którzy byli bardzo konkretni i jeszcze w trakcie sezonu 2025 dogadali z zawodnikiem transfer. Mieli ku temu swoje argumenty. Pierwsza sprawa to lokalizacja. Krosno jest stosunkowo blisko Tarnowa, a to ważne w kontekście edukacji, którą ciągle żużlowiec kontynuuje.

Poza wszystkim Kowalski może być pewny miejsca w składzie. W Krośnie nie chcą rywalizacji w formacji juniorskiej, dlatego działacze próbują wypożyczyć do innego klubu Szymona Bańdura. Wszystko więc wskazuje na to, że tarnowian będzie duetu młodzieżowego (stworzy go z Jakubem Wieszczakiem).

Swoją drogą Kowalski miał zapytania z klubów ekstraligowych, ale jak słyszymy - przynajmniej na razie - nie był zainteresowany tym kierunkiem. Zawodnik i jego otoczenie doskonale zdają sobie sprawę, że w tym wieku kluczowa jest duża liczba startów, która pozwoli się harmonijnie rozwijać. Jazda w PGE Ekstralidze to mógłby być bardzo ryzykowny ruch.

Przyszłość Kowalskiego sprawą otwartą

Kontrakt juniora z Wilkami jak na razie obowiązuje tylko na sezon 2026. W Krośnie już słychać głosy, że klub najchętniej związałby się z żużlowcem na dłużej. Taki jest zresztą plan. Kluczem do dalszej współpracy może być jednak potencjalny awans, o który drużyna ma walczyć w nadchodzących rozgrywkach.

Jeśli bowiem Kowalski nie tylko utrzyma, a jeszcze podniesienie wyniki z ostatniego sezonu, to stanie się łakomym kąskiem dla innych klubów. Mówiąc wprost - PGE Ekstraliga będzie mu pisana. Zresztą sam zawodnik świadomie podpisał tylko roczną umowę. To efekt doświadczeń starszego brata Bartłomieja, który niegdyś miał kilkuletnią umowę z Włókniarzem Częstochowa, która nie wyszła mu na dobre. Młodszy Radosław swoją karierę woli planować mniejszymi krokami.

Radosław Kowalski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Radosław Kowalski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Radosław Kowalski i Bartłomiej Kowalski. Żużlowi bracia marzą, żeby kiedyś pojechać w jednym klubie. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespół Polsat Sport