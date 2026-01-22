Złoty interes polskiego klubu. Chodzi o głośny transfer juniora
Cellfast Wilki Krosno w ostatnim okienku transferowym sięgnęły po Radosława Kowalskiego, który uważany jest za jednego z najzdolniejszych juniorów młodego pokolenia w Polsce. Klub podpisał z zawodnikiem roczny kontrakt, a działacze zdradzają nam, jaki mają plan na tę współpracę. To może być złoty interes Wilków.
Radosław Kowalski zaliczył imponujące wejście w żużlowe środowisko. W debiutanckim sezonie w barwach Unii Tarnów spisywał się świetnie. W wielu meczach był jednym z liderów drużyny mimo ledwie 17 lat. Szybko stało się jasne, że borykający się z problemami klub z Tarnowa stanie się dla niego za ciasny, a żużlowiec poszuka nowego miejsca pracy.
Kowalski trafił do Krosna, a Wilki już zacierają ręce
Do akcji szybko weszli działacze Wilków Krosno, którzy byli bardzo konkretni i jeszcze w trakcie sezonu 2025 dogadali z zawodnikiem transfer. Mieli ku temu swoje argumenty. Pierwsza sprawa to lokalizacja. Krosno jest stosunkowo blisko Tarnowa, a to ważne w kontekście edukacji, którą ciągle żużlowiec kontynuuje.
Poza wszystkim Kowalski może być pewny miejsca w składzie. W Krośnie nie chcą rywalizacji w formacji juniorskiej, dlatego działacze próbują wypożyczyć do innego klubu Szymona Bańdura. Wszystko więc wskazuje na to, że tarnowian będzie duetu młodzieżowego (stworzy go z Jakubem Wieszczakiem).
Swoją drogą Kowalski miał zapytania z klubów ekstraligowych, ale jak słyszymy - przynajmniej na razie - nie był zainteresowany tym kierunkiem. Zawodnik i jego otoczenie doskonale zdają sobie sprawę, że w tym wieku kluczowa jest duża liczba startów, która pozwoli się harmonijnie rozwijać. Jazda w PGE Ekstralidze to mógłby być bardzo ryzykowny ruch.
Przyszłość Kowalskiego sprawą otwartą
Kontrakt juniora z Wilkami jak na razie obowiązuje tylko na sezon 2026. W Krośnie już słychać głosy, że klub najchętniej związałby się z żużlowcem na dłużej. Taki jest zresztą plan. Kluczem do dalszej współpracy może być jednak potencjalny awans, o który drużyna ma walczyć w nadchodzących rozgrywkach.
Jeśli bowiem Kowalski nie tylko utrzyma, a jeszcze podniesienie wyniki z ostatniego sezonu, to stanie się łakomym kąskiem dla innych klubów. Mówiąc wprost - PGE Ekstraliga będzie mu pisana. Zresztą sam zawodnik świadomie podpisał tylko roczną umowę. To efekt doświadczeń starszego brata Bartłomieja, który niegdyś miał kilkuletnią umowę z Włókniarzem Częstochowa, która nie wyszła mu na dobre. Młodszy Radosław swoją karierę woli planować mniejszymi krokami.