Złe wieści dla Unii Leszno. Istnieje ryzyko, klub szykuje plan awaryjny

Szymon Makowski

Niepokojące prognozy pogody na sobotni finał MEP U19 mogą storpedować zamiary FOGO Unii. Terminem rezerwowym jest niedziela, kiedy leszczynianie mają zaplanowany finał Metalkas 2. Ekstraligi. Chodzi o to, że w Pilznie będzie startować ich junior Kacper Mania. Jeśli zawody zostaną odwołane, istnieje ryzyko, że Mania nie pojedzie w Bydgoszczy z powodu zapisów regulaminowych. W klubie z Leszna rozważają już kilka wariantów. W najgorszym wypadku wdrożą plan awaryjny.

Kacper Mania
Kacper ManiaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W sobotę o godzinie 15:15 ma ruszyć finał Mistrzostw Europy Par do lat 19. Zawody odbędą się w Pilznie na zachodzie Czech. Od kilku dni prognozy pogody są bardzo niepokojące, a zarazem sprzeczne ze sobą. Jedne zapowiadają deszcz, a inne zaś dają nadzieję na odjechanie finału w planowanym terminie. W Lesznie siedzą jak na szpilkach.

Kacper Mania może nie pojechać w finale. W tle zakaz startów

Wszystko dlatego, że selekcjoner kadry narodowej powołał na zawody w Pilznie Bartosza Bańbora, Kevina Małkiewicza i Kacpra Manię. Dwaj pierwsi następnego dnia mają wolne, bo PGE Ekstraliga pauzuje w pierwszy weekend września. Jednak Mania nazajutrz ma finał Metalkas 2. Ekstraligi w Bydgoszczy. Terminem rezerwowym sobotniego turnieju jest właśnie niedziela.

Sęk w tym, że liga nie ma obowiązku przełożenia niedzielnego meczu. Gdyby to były zawody rangi Tauron SEC czy Speedway Grand Prix, wówczas spotkanie nie doszłoby do skutku. MEP jest traktowany podobnie jak reszta zawodów eliminacyjnych FIM. Wyjątkiem jest jedynie cykl mistrzostw Europy i świata. 16-latek został powołany i gdyby chciał odpuścić zawody w Czechach, to musiałby się liczyć z kilkudniową karencją, co w praktyce oznacza zakaz startów.

Unia Leszno ma plan awaryjny

Na razie w Lesznie nie wykonują nerwowych ruchów, licząc na to, że prognozy się poprawią. Te z dnia na dzień wyglądają coraz optymistyczniej. W najgorszym wypadku rozważane jest podstawienie awionetki lub helikoptera, dzięki któremu Mania mógłby się szybko przedostać do Bydgoszczy. Pilzno i Bydgoszcz dzieli bowiem ponad 600 kilometrów.

Brak Kacpra Manii, którego w składzie musiałby zastąpić Emil Konieczny, może oznaczać stratę kilku cennych punktów. Te w ogólnym rozrachunku, biorąc pod uwagę dwumecz, mogą być na wagę awansu do PGE Ekstraligi. Związek jednak podkreśla, że przepis nie powstał wczoraj, a w podobnej sytuacji byli także zawodnicy, startujący podczas DME we francuskim Macon. Większość z nich dzień później musiała wybrać się do Zielonej Góry. Teraz mówimy jednak o finale, który warto byłoby rozegrać w pełnym składzie.

Diament Fogo Unii Leszno, Kacper Mania na motocyklu
Diament Fogo Unii Leszno, Kacper Mania na motocykluPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Grupa żużlowców w profesjonalnych kombinezonach prowadzi rozmowę na stadionie, wokół widać kibiców oraz elementy toru żużlowego, a na twarzach zawodników goszczą uśmiechy.
Janusz Kołodziej podaje dłoń Emilowi Koniecznemu. Po prawej Kacper ManiaTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
