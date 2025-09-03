Złe wieści dla Unii Leszno. Istnieje ryzyko, klub szykuje plan awaryjny

W sobotę o godzinie 15:15 ma ruszyć finał Mistrzostw Europy Par do lat 19. Zawody odbędą się w Pilznie na zachodzie Czech. Od kilku dni prognozy pogody są bardzo niepokojące, a zarazem sprzeczne ze sobą. Jedne zapowiadają deszcz, a inne zaś dają nadzieję na odjechanie finału w planowanym terminie. W Lesznie siedzą jak na szpilkach.

Kacper Mania może nie pojechać w finale. W tle zakaz startów

Wszystko dlatego, że selekcjoner kadry narodowej powołał na zawody w Pilznie Bartosza Bańbora, Kevina Małkiewicza i Kacpra Manię. Dwaj pierwsi następnego dnia mają wolne, bo PGE Ekstraliga pauzuje w pierwszy weekend września. Jednak Mania nazajutrz ma finał Metalkas 2. Ekstraligi w Bydgoszczy. Terminem rezerwowym sobotniego turnieju jest właśnie niedziela.

Sęk w tym, że liga nie ma obowiązku przełożenia niedzielnego meczu. Gdyby to były zawody rangi Tauron SEC czy Speedway Grand Prix, wówczas spotkanie nie doszłoby do skutku. MEP jest traktowany podobnie jak reszta zawodów eliminacyjnych FIM. Wyjątkiem jest jedynie cykl mistrzostw Europy i świata. 16-latek został powołany i gdyby chciał odpuścić zawody w Czechach, to musiałby się liczyć z kilkudniową karencją, co w praktyce oznacza zakaz startów.

Unia Leszno ma plan awaryjny

Na razie w Lesznie nie wykonują nerwowych ruchów, licząc na to, że prognozy się poprawią. Te z dnia na dzień wyglądają coraz optymistyczniej. W najgorszym wypadku rozważane jest podstawienie awionetki lub helikoptera, dzięki któremu Mania mógłby się szybko przedostać do Bydgoszczy. Pilzno i Bydgoszcz dzieli bowiem ponad 600 kilometrów.

Brak Kacpra Manii, którego w składzie musiałby zastąpić Emil Konieczny, może oznaczać stratę kilku cennych punktów. Te w ogólnym rozrachunku, biorąc pod uwagę dwumecz, mogą być na wagę awansu do PGE Ekstraligi. Związek jednak podkreśla, że przepis nie powstał wczoraj, a w podobnej sytuacji byli także zawodnicy, startujący podczas DME we francuskim Macon. Większość z nich dzień później musiała wybrać się do Zielonej Góry. Teraz mówimy jednak o finale, który warto byłoby rozegrać w pełnym składzie.

Diament Fogo Unii Leszno, Kacper Mania na motocyklu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej podaje dłoń Emilowi Koniecznemu. Po prawej Kacper Mania TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

MŚ siatkarek – ćwierćfinał: Holandia – Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport