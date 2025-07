Zdradził powody kryzysu. Teraz wraca w wielkim stylu

- Wyjazdy nie układały się po mojej myśli w ostatnim czasie. Tę passę udało mi się przełamać w Ostrowie. Wkładałem dużo pracy, by wszystko wróciło na dobre tory. Przez gorące temperatury zacząłem się gubić, podejmować niewłaściwe decyzje. Pewność ugasła. Cieszę się, że z Ostrowem wszystko zagrało. To jednak trudny teren. Ostrowianie potrafią spłatać figla. Może po wyniku tego nie widać, ale sama jazda była trudna, czułem oddech m.in. Jakobsena na plecach w trakcie wyścigów - powiedział Grzegorz Zengota w wywiadzie dla klubowych mediów.

Żużel. Unia potrzebuje Zengotę do awansu

Bardzo dobry występ Zengoty w meczu z Ostrowem może napawać optymizmem. Leszczynianie potrzebują go, jeśli chcą myśleć o awansie do PGE Ekstraligi. Na razie są na najlepszej drodze do zwycięstwa rundy zasadniczej w Metalkas 2. Ekstralidze.