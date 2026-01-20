Zdolny junior do wzięcia, a chętnych brak. Klub czeka

Szymon Bańdur ciągle jest do wzięcia. 21-latek ma ważną umowę z Cellfast Wilkami Krosno, ale jeśli pojawi się odpowiednia oferta, to klub chętnie go wypożyczy. Na razie konkretów jednak brak.

Bańdur ma dwie opcje. W Krośnie czekają na oferty

Zasadniczo obecnie żaden scenariusz w kontekście przyszłości tego zawodnika nie jest wykluczony. W Krośnie chcieliby Bańdura wypożyczyć, żeby nie tworzyć niepotrzebnej walki o miejsce w składzie. W klubie zdecydowali, że wyjściowo parę juniorską tworzyć mają Radosław Kowalski i Jakub Wieszczak.

Problem jednak w tym, że na razie żadna oficjalna oferta za wypożyczenie się nie pojawiała. Wilki miały dostać kilka luźnych zapytań, ale te nie przerodziły się w konkrety. Jak na razie nieznana jest też ewentualna kwota wypożyczenia. Jasne jest to, że Bańdur za darmo odejść nie będzie mógł. Wszystko ma zależeć od tego, jaki klub się zgłosi oraz innych warunków transakcji.

Póki co Bańdur zostaje więc w Krośnie, choć do startu sezonu jeszcze dwa miesiące. Jeśli do tego czasu nic się nie wydarzy, to zawodnik pewnie dostanie możliwość pokazania się w sparingach. Ciągle realny jest też scenariusz zakładający, że żużlowiec jednak zostanie w Krośnie i koniec końców powalczy o skład. To jednak na ten moment "plan B".

Bańdur może być tylko lepszy

Szymon Bańdur kilka lat temu uchodził za wielki talent. Wychował się w Akademii Janusza Kołodzieja. Ostatni sezon nie poszedł jednak po jego myśli. Średnia 0,933 pkt./bieg mówi wszystko za siebie.

Z drugiej strony przed nim ostatni rok w kategorii juniora, więc musi postawić wszystko na jedną kartę i udowodnić potencjał, jeśli nie chce przedwcześnie kończyć kariery. Ta perspektywa może być kusząca dla któregoś z klubów, bo na tej transakcji jest sporo do wygrania. Tym bardziej, że jeśli sezon potoczyłby się po myśli Bańdura, to za rok mógłby być ciekawą opcją na pozycję U-24.

Szymon Bańdur musi szukać nowego klubu TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na zdjęciu: Szymon Bańdur Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szymon Bańdur i Krzysztof Sadurski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

