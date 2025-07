Zawodnik pod ścianą. Brak perspektyw, tylko cud go uratuje

Kiedy w 2022 roku David Bellego ze statusem gwiazdy 1. ligi żużlowej przechodził do Fogo Unii Leszno, wydawało się, że jego kariera już tylko nabierze rozpędu. Tymczasem przeciętny sezon w Lesznie skutkował przenosinami z powrotem do Polonii Bydgoszcz. Słaby sezon na zapleczu PGE Ekstraligi spowodował, że Francuz przeniósł się do Krajowej Ligi Żużlowej, do Unii Tarnów.