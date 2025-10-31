Klub Moonfin Malesa Ostrów po bardzo ciężkim sezonie wymienił niemal cały skład. W minionych rozgrywkach dużo nie brakowało, a mogliby nawet spaść ligi. Drużynę trapiły liczne kontuzje czołowych zawodników. Działacze nie przespali jednak nieoficjalnego okresu transferowego, dopinając aż trzy wielkie powroty.

Krawczyk może być jednym z liderów. "Ma pełen potencjał"

O sile zespołu mają stanowić Chris Holder, Gleb Czugunow i Frederik Jakobsen. Ci dwaj pierwsi jeździli tu ostatnio w 2024 roku. Poza tym największą gwiazdą drużyny ma być wracający po poważnym wypadku Tai Woffinden. Co więcej ostrowski kombinezon ponownie przywdzieje Jakub Krawczyk. Dla niego to będzie debiut w roli seniora. Niekiedy nawet najlepsi musieli zderzyć się ze ścianą, kończąc wiek juniora.

- Przejście z juniora do seniora nigdy nie jest łatwe, jednakże Kuba jest naszym wychowankiem i wierzę, że to będzie dla niego odpowiednie miejsce na ten czas. Pomimo jazdy we Wrocławiu, kiedy tylko miał wolny tydzień, pojawiał się w Ostrowie na stadionie. Jest na tyle dobrym i ambitnym zawodnikiem, że może być nawet jednym z naszych liderów. I nie chodzi mi o formację U24, tylko o cały skład. Kuba ma pełen potencjał, żeby odgrywać ważną rolę - mówi nam trener Kamil Brzozowski.

Przełom w karierze Krawczyka

Krawczyk przez ostatnie półtora roku poczynił znaczne postępy. O jego talencie mówiono już od wielu lat. Głównie przez pryzmat swojej sylwetki i techniki jazdy, którą przypomina śp. Tomasza Jędrzejaka. Początek przygody we Wrocławiu w 2024 nie był prosty, ale w drugiej części sezonu ówczesny 20-latek się odblokował. Głównie za sprawą sięgnięcia po tytuł mistrza Polski juniorów.

Sezon 2025 był już znacznie lepszy. W 43 startach wykręcił średnią w granicach 1,74 pkt/bieg. Gdyby nie przykra kontuzja nogi, pewnie mogłoby być jeszcze lepiej. Za swoimi plecami pozostawił jednak takich juniorów jak Kevin Małkiewicz czy Oskar Paluch, co jest godne uwagi.

W Ostrowie praca wre

Teraz w Ostrowie praca wre, jeśli chodzi o przygotowanie nawierzchni do przyszłorocznych zmagań. - Będziemy dosypywać nową nawierzchnię. Na razie nadzorujemy to, żeby było wszystko dobrze zrobione - przyznaje. Moonfin Malesa w oczach ekspertów jest trzecią siłą Metalkas 2. Ekstraligi. Atut toru będzie niezwykle ważny, żeby sprawić niespodziankę i wejść nawet do finału. W Ostrowie jednak tonują nastroje i na razie skupiają się głównie nad wejściem do pierwszej "czwórki".

Jakub Krawczyk Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Krawczyk z trenerem kadry Rafałem Dobruckim Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Krawczyk. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dobra atmosfera na treningu Realu Madryt po wygranym El Clasico. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press