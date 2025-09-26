Z Grand Prix do pierwszej ligi. ROW Rybnik ruszył na zakupy, telefon się grzeje

Jakub Jamróg i Jan Kvech, to mogą być dwa pierwsze nazwiska w składzie INNPRO ROW-u Rybnik na sezon 2026. Jamróg tak bardzo chce wrócić, że kiedy Texom Stal Rzeszów zaprosiła go na rozmowy, oświadczył, że ROW ma pierwszeństwo. Powiedział tak, choć wtedy nie miał w Rybniku nic dogadane. Wiedział jedynie, że prezes Krzysztof Mrozek usiądzie z nim do stołu jeśli drużyna spadnie z PGE Ekstraligi.

Jamróg i Kvech zaproszeni na rozmowy z ROW-em Rybnik

ROW spadł po meczu o 7. miejsce z Gezet Stalą Gorzów i Mrozek już umówił się z Jamrogiem na rozmowy o konkretach. ROW chce też pozyskać uczestnika Grand Prix Jana Kvecha, który wstępnie porozumiał się z Orłem Łódź na kontrakt na poziomie pół milion złotych za podpis i 5 tysięcy za punkt, ale Rybnik może to spokojnie przebić. Z listy płac odpadł Rohan Tungate, więc kasa na lidera jest.

Jeśli Jamróg z Kvechem zostaną zakontraktowani, to ROW zrobi pierwszy krok do budowy zespołu. Nie będzie to co prawda drużyna na miarę walki o szybki powrót do PGE Ekstraligi, ale być może uda się zbudować team, który spokojnie się utrzyma w Metalkas 2 Ekstralidze. Wiele będzie zależeć od następnych kroków.

Grzeje się telefon prezesa Krzysztofa Mrozka

Wiemy, że do ROW-u zgłosili się Mateusz Szczepaniak i Patryk Wojdyło. Obaj już tam jeździli. Lepszym wyborem wydaje się Wojdyło, który w 2025 wykręcił niezłą średnią, ma nie tak odległe wspomnienia z rybnickim torem, a poza tym jest od Szczepaniaka młodszy i bardziej perspektywiczny. Pytanie, czy prezes wybaczy mu pewne zdarzenie z sezonu 2023. Wtedy stało się coś, co sprawiło, że Wojdyło podpadł i już nie odzyskał zaufania.

Z Polaków do wzięcia jest jeszcze Wiktor Lampart. On też był sondowany, ale cena jest zbyt wygórowana. Lampart zaczął od 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt, a teraz zszedł na 600 i 6, ale to wciąż jest dużo. Zwłaszcza, jak się popatrzy na średnie zawodnika. Od odejścia z Orlen Oil Motoru Lublin Lampart jedzie coraz gorzej. Potrzebuje sezonu na przełamanie. Inna sprawa, że prezes Mrozek lubi takich zawodników. W tym roku postawił na nogi Maksyma Drabika, więc kto wie, czy nie zdecyduje się na to, żeby to samo zrobić z Lampartem.

Siła składu ROW-u Rybnik zależy od tego transferu

Gorzej wygląda sytuacja, jak chodzi o zawodników zagranicznych. Rynek jest mocno przebrany i tu ROW może mieć kłopot. Niewykluczone, że w Rybniku zaryzykują i wezmą Sama Mastersa z Ultrapur Startu Gniezno. Opcją jest też Nicolai Klindt, który kiedyś już w ROW-ie jeździł. Większy wybór jest, gdy idzie o U24. ROW myśli o zatrzymaniu Jespera Knudsena, który w tym roku był zmiennikiem Kacpra Pludry. Sondowany był też Norick Bloedorn, który rok temu startował w ROW-ie.

A tak naprawdę cała siła ROW-u będzie zależeć od tego, czy prezesowi Mrozkowi uda się wypożyczyć jakiegoś juniora z FOGO Unii Leszno. Chodzi o Antoniego Mencela, który dogadał się z Hunters PSŻ Poznań, ale ten ruch został zablokowany przez Unię, więc ROW może podziałać. Skład: Kvech, Jamróg, Wojdyło (Lampart), Klindt (Masters), Knudsen (Bloedorn), Tkocz, Trześniewski, Mencel, to byłoby całkiem niezłe rozwiązanie na mocno już przebranym rynku.

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik do Maxa Fricke: zdzwońmy się i pogadajmy o kontrakcie na 2026. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle i Jan Kvech w rozmowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na zdjęciu: Jakub Jamróg Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński