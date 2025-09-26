Z Grand Prix do pierwszej ligi. ROW Rybnik ruszył na zakupy, telefon się grzeje
INNPRO ROW Rybnik po spadku z PGE Ekstraligi stracił wszystkich zawodników. Nie udało się zatrzymać nawet Rohana Tungate'a i Gleba Czugunowa, choć jeszcze kilka dni temu żyli w klubie nadzieją, że to wypali. Teraz ROW musi się sprężyć, bo zbudowanie składu od zera, to wielkie wyzwanie. Telefon prezesa już się grzeje, lada dzień mogą być zawarte pierwsze kontrakty. Jest szansa na dwa wielkie powroty.
Jakub Jamróg i Jan Kvech, to mogą być dwa pierwsze nazwiska w składzie INNPRO ROW-u Rybnik na sezon 2026. Jamróg tak bardzo chce wrócić, że kiedy Texom Stal Rzeszów zaprosiła go na rozmowy, oświadczył, że ROW ma pierwszeństwo. Powiedział tak, choć wtedy nie miał w Rybniku nic dogadane. Wiedział jedynie, że prezes Krzysztof Mrozek usiądzie z nim do stołu jeśli drużyna spadnie z PGE Ekstraligi.
Jamróg i Kvech zaproszeni na rozmowy z ROW-em Rybnik
ROW spadł po meczu o 7. miejsce z Gezet Stalą Gorzów i Mrozek już umówił się z Jamrogiem na rozmowy o konkretach. ROW chce też pozyskać uczestnika Grand Prix Jana Kvecha, który wstępnie porozumiał się z Orłem Łódź na kontrakt na poziomie pół milion złotych za podpis i 5 tysięcy za punkt, ale Rybnik może to spokojnie przebić. Z listy płac odpadł Rohan Tungate, więc kasa na lidera jest.
Jeśli Jamróg z Kvechem zostaną zakontraktowani, to ROW zrobi pierwszy krok do budowy zespołu. Nie będzie to co prawda drużyna na miarę walki o szybki powrót do PGE Ekstraligi, ale być może uda się zbudować team, który spokojnie się utrzyma w Metalkas 2 Ekstralidze. Wiele będzie zależeć od następnych kroków.
Grzeje się telefon prezesa Krzysztofa Mrozka
Wiemy, że do ROW-u zgłosili się Mateusz Szczepaniak i Patryk Wojdyło. Obaj już tam jeździli. Lepszym wyborem wydaje się Wojdyło, który w 2025 wykręcił niezłą średnią, ma nie tak odległe wspomnienia z rybnickim torem, a poza tym jest od Szczepaniaka młodszy i bardziej perspektywiczny. Pytanie, czy prezes wybaczy mu pewne zdarzenie z sezonu 2023. Wtedy stało się coś, co sprawiło, że Wojdyło podpadł i już nie odzyskał zaufania.
Z Polaków do wzięcia jest jeszcze Wiktor Lampart. On też był sondowany, ale cena jest zbyt wygórowana. Lampart zaczął od 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt, a teraz zszedł na 600 i 6, ale to wciąż jest dużo. Zwłaszcza, jak się popatrzy na średnie zawodnika. Od odejścia z Orlen Oil Motoru Lublin Lampart jedzie coraz gorzej. Potrzebuje sezonu na przełamanie. Inna sprawa, że prezes Mrozek lubi takich zawodników. W tym roku postawił na nogi Maksyma Drabika, więc kto wie, czy nie zdecyduje się na to, żeby to samo zrobić z Lampartem.
Siła składu ROW-u Rybnik zależy od tego transferu
Gorzej wygląda sytuacja, jak chodzi o zawodników zagranicznych. Rynek jest mocno przebrany i tu ROW może mieć kłopot. Niewykluczone, że w Rybniku zaryzykują i wezmą Sama Mastersa z Ultrapur Startu Gniezno. Opcją jest też Nicolai Klindt, który kiedyś już w ROW-ie jeździł. Większy wybór jest, gdy idzie o U24. ROW myśli o zatrzymaniu Jespera Knudsena, który w tym roku był zmiennikiem Kacpra Pludry. Sondowany był też Norick Bloedorn, który rok temu startował w ROW-ie.
A tak naprawdę cała siła ROW-u będzie zależeć od tego, czy prezesowi Mrozkowi uda się wypożyczyć jakiegoś juniora z FOGO Unii Leszno. Chodzi o Antoniego Mencela, który dogadał się z Hunters PSŻ Poznań, ale ten ruch został zablokowany przez Unię, więc ROW może podziałać. Skład: Kvech, Jamróg, Wojdyło (Lampart), Klindt (Masters), Knudsen (Bloedorn), Tkocz, Trześniewski, Mencel, to byłoby całkiem niezłe rozwiązanie na mocno już przebranym rynku.