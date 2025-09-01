Wywrócą wszystko do góry nogami. Gruntowne zmiany w polskim klubie

Mateusz Wróblewski, INTERIA: Spotkaniem w Lesznie kończycie sezon. Jak podsumuje pan ten mecz?

Paweł Piskorz, Texom Stal Rzeszów: - Uważam, że z sezonu wyciągnęliśmy maksimum, bo jechaliśmy bez lidera, którego przed startem ligi straciliśmy. Ten wynik zatem jest bardzo dobry. Unia Leszno to klub Ekstraligowy, który zasługuje na awans wyżej. Liczę na to, że leszczynianie wygrają w finale. Miejsce tak utytułowanego klubu jest w PGE Ekstralidze.

Czy po pierwszym, wygranym wyścigu nadzieje na awans do finału wzrosły?

- Była radość, to wiadomo. Liczyliśmy na to, że tak potoczy się pierwszy bieg, ale to Unia Leszno, zespół mocny na każdej pozycji. Proszę spojrzeć jaka jest różnica na pozycjach juniorskich. Na nich straciliśmy najwięcej. Można powiedzieć, że nie było z nami też Nicolaia Klindta. Trzema zerami nie pomógł nam wcale, ale chwała mu za cały rok, bo wcześniej jeździł bardzo dobrze. Podkreślam, z całego serca życzę Unii awansu do PGE Ekstraligi, bo tam jest jej miejsce.

Keynan Rew oraz Marcin Nowak zaliczyli groźne upadki. Co z ich stanem zdrowia?

- Marcin Nowak uskarża się na ból pleców oraz nadgarstek. Pojechał do szpitala na badania, a na ich wynik będziemy musieli chwilę poczekać. Keynan poczuł się gorzej po upadku, dlatego też nie pojechał w ostatnim wyścigu. Mógłby, ale wiedzieliśmy też, że jest po meczu, więc daliśmy szansę juniorom. Dla młodych to zawsze dodatkowe doświadczenia.

W mediach społecznościowych widzieliśmy post dotyczący toru. Na kilka godzin przed meczem był nieregulaminowy. Co się działo, jakie prace zostały przeprowadzone?

- O tym, że tor był nieregulaminowy orzekli komisarz i sędzia. Przychyliliśmy się do ich opinii. Zdajemy sobie sprawę, że były opady. Gospodarz mógł przykryć tor plandeką, ale nie ma co roztrząsać. Nawierzchnia była wymagająca, ale równa dla wszystkich. Fakt, zrobiła się wyrwa na wyjściu z pierwszego łuku, wyciągało zawodników i Marcin Nowak ucierpiał. Tor był jednak równy dla wszystkich. W Rzeszowie też mieliśmy problemy i też na początku był tor nieregulaminowy, podobnie jak w Lesznie, ale wiedzieliśmy, że gospodarze sobie z tym poradzą.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, jakoby trener kończył swoją przygodę w Stali Rzeszów. To prawda, czy jednak w przyszłym sezonie spróbuje pan ponownie awansować do PGE Ekstraligi ze Stalą?

- Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele muszę przemyśleć. Ważne jest zdrowie oraz też inne sprawy. Nie chcę podejmować pochopnych decyzji. Nie wiem, co się wydarzy. Przed nami rozmowy z nowymi władzami klubu i pewnie wtedy podejmę decyzję. Stal Rzeszów to klub wyjątkowy w moim sercu. Zawsze była Wisła Kraków, a do Wisły doszła Stal Rzeszów. Za ten klub poświęcę dużo, bo Stal przez ostatnie stała się dla mnie klubem ważnym. Wiem jedno, Stal to wspaniała społeczność i zasługuje, by kiedyś znaleźć się w PGE Ekstralidze.

Wiemy, że Stal Rzeszów przejdzie przemeblowanie. Jak będzie wyglądał skład na przyszły sezon? Który z zawodników z obecnego składu pozostanie na kolejny sezon?

- Franciszek Majewski, ma kontrakt ważny.

A co z resztą zawodników?

- Należy pytać panią Katarzynę Marszałek.

A bierze pan udział w budowaniu kadry na przyszły rok?

- Pomidor.

