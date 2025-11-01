Wydało się ws. kontraktu największej gwiazdy. Jeden istotny bonus

Pronergy Polonia Piła po awansie do Metalkas 2 Ekstraligi ogłosiła wszem wobec, że nie będzie podpisywać kontraktów wyższych niż 300 tysięcy złotych za podpis i 3 tysiące za punkt. Z naszych informacji wynika, że klub nie trzyma się jednak tych ustaleń i jest bardzo elastyczny w rozmowach z zawodnikami.

Tak płaci Polonia Piła. Mniej za podpis, więcej za punkt

Zasadniczo Polonia poszła w takim kierunku, że za podpis płaci mniej niż 300 tysięcy, a za punkt potrafi zaoferować nawet i 5 tysięcy złotych. Taka kwota jest w umowie Matiasa Nielsena, który za podpis ma dostać 150 tysięcy, ale za punkt ma widełki od 3 do 5 tysięcy. Przy dwucyfrówce wchodzi w rachubę ta najwyższa opcja.

Jeszcze ciekawiej wygląda to u polskiego lidera Wiktora Jasińskiego. On ma kontrakt z niespodzianką. Jest 240 tysięcy złotych za podpis, a dodatkiem do podpisu jest silnik, który ma zakupić klub i przekazać go zawodnikowi. Jeśli chodzi o stawki za punkt, to wynoszą one 3,5 oraz 3,6 tysiąca złotych. Druga opcja jest przy dwucyfrówce.

Podwyżka dla Jasińskiego, czarna polewka dla Seiferta-Salka

Jasiński, to bodaj najciekawsza postać w kadrze zespołu. Zaczynał sezon, jako komentator Canal+, a skończyło się na tym, że przeniósł się ze studia do parku maszyn, żeby wznowić karierę. Stał się objawieniem. Śmiało, można go określić mianem gamechangera. Po tym, jak zasilił Polonię ta wyrosła na kandydata numer 1 do awansu. Nic dziwnego, że dostał najlepszą umowę na 2026.

Polonia nie była natomiast skłonna obsypać złotem Jonasa Seiferta-Salka. Duńczyk, który był w tym roku jedną z gwiazd zespołu i autorem awansu do wyższej ligi finalnie został skreślony, bo na jego miejsce znaleziono innego żużlowca. W ocenie Polonii Seifert-Salk nie był wart kontraktu na 300 tysięcy, dlatego za niego ma być Benjamin Basso.

Tyle zarobi Benjamin Basso w Polonii Piła

Duńczyk, który w tym roku ścigał się dla Wybrzeża Gdańsk, ma dostać około 250-280 tysięcy złotych za podpis i 3,2-3,5 tysiąca złotych za punkt. Czyli podobnie do Nielsena i Jasińskiego. Mniej za podpis, więcej za punkt.

Dla Polonii to żonglowanie stawkami jest jedynym sposobem na zmontowanie w miarę ciekawego składu. Gdyby klub sztywno trzymał się zasady 300 i 3, to miałby spory problem z kontraktowaniem zawodników, którzy godzą się jechać nawet za mniej niż 300 tysięcy, ale w zamian chcą mieć wyższe premie za punkty.

Kacper Teska i Mathias Nielsen w barwach Hunters PSŻ Poznań. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Jasiński, żużlowiec IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Benjamin Basso dziękuje kibicom Polonii za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski