Wyciekły transferowe plany Unii Leszno. Na Pawlickim się nie skończy

Piotr Pawlicki w niedzielę uratował PGE Ekstraligę dla Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, ale jego pozostanie w tym klubie, jest wykluczone. Chyba że FOGO Unia Leszno nie zdoła awansować do najlepszej ligi świata.

Pawlicki jest z Unią po słowie, ale Pawlicki to za mało

Pawlicki jest z Unią po słowie. Ma zagwarantowany kontrakt na 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. W niedzielę Unia jedzie pierwszy mecz finałowy Metalkas 2 Ekstraligi z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Rewanż odbędzie się tydzień później. Jeśli Unia wygra, to umowa z Pawlickim zostanie przelana na papier i podpisana.

Oczywiście w Lesznie nie dopuszczają do siebie innej myśli. Awans plus transfer Pawlickiego, to są takie rzeczy, które w Unii traktują jako pewnik. Pawlicki w kadrze zajmie miejsce Josha Pickeringa. Ten jest najsłabszym ogniwem. Wiele osób powiązanych z klubem uważa jednak, że zamiana Pickeringa to za mało, że przydałbyś się ktoś jeszcze, bo Unia z seniorskim składem Pawlicki, Janusz Kołodziej, Ben Cook, Grzegorz Zengota będzie zmuszona skoncentrować się na walce o utrzymanie.

Unia Leszno ma pewien pomysł na kolejne wzmocnienia

W Unii zdają sobie sprawę, że jest w tych słowach wiele racji, ale chwilowo nie mają zawodników na wymianę. Rynek jest przebrany, a nikt nie chce robić zmiany dla zmiany. Inna sprawa, że Zengota z Cookiem nie mogą spać spokojnie, bo w Lesznie mają pewien pomysł.

Wszystko jest związane z niepowodzeniem Gezet Stali Gorzów w meczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem. Stal teraz ma jechać dwumecz z INNPRO ROW-em o miejsca 7-8, a jeśli wygra, to wystąpi w barażu o Ekstraligę z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi. W Unii po cichu liczą, że Stali się nie uda, że potknie się, jak nie na jednej, to na drugiej przeszkodzie. A jeśli tak się stanie, to na rynek trafi dwóch bardzo dobrych zawodników: Jack Holder i Anders Thomsen.

Unia Leszno będzie miała kasę na transfery z PRO Junior

Nawet jeśli założymy, że Holder jest po słowie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w razie jej awansu (to też nie jest pewne), to jest jeszcze Thomsen. Zgarnięcie jednego z nich miałoby sens i o tym w Lesznie myślą bardzo poważnie. A czy wymienią Cooka czy Zengotę, to już zależy od tego, jak spiszą się oni w finale Metalkas 2 Ekstraligi.

Unia będzie miała pieniądze na transfery, bo jest mobilizacja sponsorów w środowisku. A poza tym Unia ma zgarnąć minimum 1,5 miliona złotych z programu PRO Junior. Te środki, jeśli będzie taka potrzeba, zostaną wydane na nowych zawodników. Warunek jest jeden, to muszą być zawodnicy, którzy w istotny sposób zmienią oblicze zespołu, jak Holder czy Thomsen. Nie będzie wymiany Zengoty czy Cooka na żużlowca tej samej klasy.

Piotr Pawlicki pokazuje, że warto mu zaufać. Tu w finale IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Anders Thomsen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder wygrywa Grand Prix na PGE Narodowym. Ma też nowy klub na 2026. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski