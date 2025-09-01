Wyciekły transferowe plany Unii Leszno. Na Pawlickim się nie skończy
Dotąd FOGO Unia Leszno ostrożnie podchodziła do transferowych planów. Mówiło się o wymianie jednego ogniwa w składzie. I od jakiegoś czasu wiadomo, że 18-krotni mistrzowie Polski porozumieli się ws. kontraktu na 2026 z Piotrem Pawlickim. Już jednak wiadomo, że na tym się nie skończy. Unia ma już nawet dwa konkretne nazwiska na liście życzeń.
Piotr Pawlicki w niedzielę uratował PGE Ekstraligę dla Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, ale jego pozostanie w tym klubie, jest wykluczone. Chyba że FOGO Unia Leszno nie zdoła awansować do najlepszej ligi świata.
Pawlicki jest z Unią po słowie, ale Pawlicki to za mało
Pawlicki jest z Unią po słowie. Ma zagwarantowany kontrakt na 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. W niedzielę Unia jedzie pierwszy mecz finałowy Metalkas 2 Ekstraligi z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Rewanż odbędzie się tydzień później. Jeśli Unia wygra, to umowa z Pawlickim zostanie przelana na papier i podpisana.
Oczywiście w Lesznie nie dopuszczają do siebie innej myśli. Awans plus transfer Pawlickiego, to są takie rzeczy, które w Unii traktują jako pewnik. Pawlicki w kadrze zajmie miejsce Josha Pickeringa. Ten jest najsłabszym ogniwem. Wiele osób powiązanych z klubem uważa jednak, że zamiana Pickeringa to za mało, że przydałbyś się ktoś jeszcze, bo Unia z seniorskim składem Pawlicki, Janusz Kołodziej, Ben Cook, Grzegorz Zengota będzie zmuszona skoncentrować się na walce o utrzymanie.
Unia Leszno ma pewien pomysł na kolejne wzmocnienia
W Unii zdają sobie sprawę, że jest w tych słowach wiele racji, ale chwilowo nie mają zawodników na wymianę. Rynek jest przebrany, a nikt nie chce robić zmiany dla zmiany. Inna sprawa, że Zengota z Cookiem nie mogą spać spokojnie, bo w Lesznie mają pewien pomysł.
Wszystko jest związane z niepowodzeniem Gezet Stali Gorzów w meczu play-down z Krono-Plast Włókniarzem. Stal teraz ma jechać dwumecz z INNPRO ROW-em o miejsca 7-8, a jeśli wygra, to wystąpi w barażu o Ekstraligę z drugim zespołem Metalkas 2 Ekstraligi. W Unii po cichu liczą, że Stali się nie uda, że potknie się, jak nie na jednej, to na drugiej przeszkodzie. A jeśli tak się stanie, to na rynek trafi dwóch bardzo dobrych zawodników: Jack Holder i Anders Thomsen.
Unia Leszno będzie miała kasę na transfery z PRO Junior
Nawet jeśli założymy, że Holder jest po słowie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w razie jej awansu (to też nie jest pewne), to jest jeszcze Thomsen. Zgarnięcie jednego z nich miałoby sens i o tym w Lesznie myślą bardzo poważnie. A czy wymienią Cooka czy Zengotę, to już zależy od tego, jak spiszą się oni w finale Metalkas 2 Ekstraligi.
Unia będzie miała pieniądze na transfery, bo jest mobilizacja sponsorów w środowisku. A poza tym Unia ma zgarnąć minimum 1,5 miliona złotych z programu PRO Junior. Te środki, jeśli będzie taka potrzeba, zostaną wydane na nowych zawodników. Warunek jest jeden, to muszą być zawodnicy, którzy w istotny sposób zmienią oblicze zespołu, jak Holder czy Thomsen. Nie będzie wymiany Zengoty czy Cooka na żużlowca tej samej klasy.