Abramczyk Polonia nie awansowała do PGE Ekstraligi nawet poprzez mecze barażowe. W trakcie sezonu mówiło się o sporej różnicy zdań pomiędzy Szymonem Woźniakiem, a Tomaszem Bajerskim. Po zakończeniu zmagań emocje znalazły upust.

Konflikty w Polonii, brak chemii był widoczny gołym okiem

Wypowiedzi kapitana drużyny, jak i byłego już trenera Polonii tylko i wyłącznie podkreślają, jaka relacja panowała między nimi. - Brak chemii między nimi był zauważalny, ale na pewno byłbym daleki od twierdzenia, że ten konflikt przyczynił się do braku awansu. Swoją drogą taka sprawa nie powinna w ogóle wychodzić na światło dzienne, tylko zostać wyjaśniona za zamkniętymi drzwiami - mówi nam Leszek Tillinger.

Kamery Canal+ zarejestrowały również scysje między zawodnikami zespołu. Do Woźniaka pretensje miał też Aleksandr Łoktajew. - Raz go wysadził i to tak mocno - wspomina. - Potem pretensje do siebie mieli Huckenbeck i Łoktajew, takie zajeżdżanie sobie na torze. To było widać. Jednego razu wymachiwali do siebie rękoma, co nie powinno mieć miejsca - przyznaje były prezes Polonii.

Zarzuty w stronę nowego trenera Polonii. "To kompletna bzdura"

Bajerski robił, co tylko mógł, żeby ujarzmić mocne charaktery w drużynie. Teraz tę rolę przejmie Dariusz Śledź. - Na początku zawsze atmosfera będzie dobra do momentu, aż coś się nie wydarzy. Tutaj też tak było - podkreśla. Byłemu szkoleniowcowi Sparty Wrocław zarzucano jednak, że decyzje podczas meczów nie były do końca jego. Cały czas obok siebie miał prezesa Andrzeja Rusko, który dawał mu swoje sugestie. Złośliwi twierdzą, że to tak naprawdę Rusko odpowiadał za prowadzenie tej drużyny.

- Dla mnie to kompletna bzdura. Na pewno mu podpowiadał, sugerował pewne rzeczy, ale nie mogę tego słuchać, gdy ktoś opowiada, że Rusko sterował drużyną podczas meczów. Znam go bardzo dobrze. Wiele lat walczyliśmy i byliśmy blisko ze sobą, więc nie podejrzewałbym go o takie zagrywki - tłumaczy Tillinger.

Śledź dwa razy już awansował do Ekstraligi. "Właściwy człowiek na właściwym miejscu"

Dorobek trenerski Śledzia jest bardzo imponujący. Ze Spartą Wrocław zdobył mistrzostwo Polski i worek medali. Jeśli chodzi o prowadzenie drużyny na zapleczu, to najpierw awansował ze Stalą Rzeszów, a później z Motorem Lublin. Teraz to samo ma uczynić z Bydgoszczą

- Jako zawodnik to był bardzo fajny facet. Był grzeczny i komunikatywny. Kiedy skończył karierę, to poświęcił się roli trenera i widać, że jego osobowość się sprawdza. Zrobił wynik w Motorze Lublin i Sparcie Wrocław. To jest właściwy człowiek na właściwym miejscu - kwituje.

Prezes Polonii Jerzy Kanclerz wraz z Jackiem Frątczakiem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Sparty Andrzej Rusko z byłym trenerem Sparty, Dariuszem Śledziem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tomasz Bajerski miał z Szymonem Woźniakiem konflikt. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

