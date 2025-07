Wszystko jasne, matematyka nie kłamie. Jeden mecz zadecyduje o losach tego klubu

Trzy zespoły mogą być pewne awansu do fazy play-off w Metalkas 2. Ekstralidze. To Fogo Unia Leszno, Abramczyk Polonia Bydgoszcz oraz Cellfast Wilki Krosno. O tym, czy Unia wygra rundę zasadniczą czy Polonia zadecyduje starcie tych zespołów w Bydgoszczy. Bydgoszczanie musieliby wygrać różnicą 15 punktów, by wyrwać bonusa, a to raczej mało prawdopodobne.