Wszyscy szukają talentów, a on jest w Bydgoszczy. Młody Polak zszokował dojrzałością

To może być kolejna wielka historia w polskim żużlu. Mieszko Mudło ma wszystko, by stać się gwiazdą: talent, wsparcie i... odpowiedniego idola. Młody żużlowiec nie ukrywa, że wzoruje się na wychowanku Polonii, który od lat podbija ligę - Jest dla mnie wzorem, bo pokazuje, że ciężką pracą i determinacją można szybko wejść na najwyższy poziom. Chciałbym iść podobną drogą - mówi o Wiktorze Przyjemskim w rozmowie z portalem MetropoliaBydgoska.pl.

Kibice Polonii Bydgoszcz muszą uzbroić się w cierpliwość. Na debiut przyjdzie poczekać

Jedyny problem z Mieszkiem Mudło to jego metryka. Chłopak skończy 16 lat dopiero 18 września 2027 roku. Oznacza to, że pełnoprawnym juniorem w rozgrywkach ligowych na pełen etat stanie się dopiero w sezonie 2028. Do tego czasu musi szlifować formę w zawodach młodzieżowych. Oczywiście w 2027 roku będzie mógł już startować, ale niemal cały sezon przejdzie mu koło nosa, bo w zawodach ligowych można jeździć dopiero z dniem ukończenia 16 r.ż.

A sukcesów już mu nie brakuje. Jest wicemistrzem Pucharu GKSŻ w klasie 500cc, zwycięzcą Golden Boy Trophy i multimedalistą w niższych klasach. To pokazuje, że "papiery na jazdę" ma ogromne.

"Wiem, że mam sufit wyżej". Wielka ambicja 14-latka

To, co wyróżnia Mudło, to niezwykła dojrzałość i pewność siebie. Nie chce być tylko "kolejnym zawodnikiem". Chce być showmanem i mistrzem. - Marzy mi się, by opanować styl jazdy, które daje radość i pozytywne emocje kibicom. Moje aspiracje są bardzo wysokie. Chcę jeździć w imprezach rangi mistrzowskiej i zdobywać w nich medale. Wiem, że mam sufit wyżej - deklaruje odważnie.

- Moje ambicje sięgają zdecydowanie wyżej, niż znajduje się teraz - dodaje, pokazując mentalność zwycięzcy.

Miłość od pierwszego wejrzenia i wyrzeczenia

- Od najmłodszych lat fascynowały mnie motocykle. (...) Gdy pierwszy raz wsiadłem na motor, poczułem ogromne emocje. Ekscytacja zmieszała się z adrenaliną i radością - wspomina początki. Młody talent ma też świadomość, że żużel to drogi i wymagający sport. Docenia wsparcie rodziców, klubu i sponsorów. Wie też, że sukces ma swoją cenę.

- To prawda, sport wymaga poświęceń. Nie mam czasu na wiele rzeczy, które robią moje koleżanki i koledzy. Dla mnie to natomiast naturalne, bo wiem, że każde wyrzeczenie przybliża mnie do spełnienia marzeń - kończy Mieszko Mudło. Jeśli wszystko pójdzie z planem, to Polonia zdominuje dekadę żużla w kontekście najlepszych wychowanków w kraju. Najpierw Przyjemski, teraz Maksymilian Pawełczak, a potem być może i czas nadejdzie dla Mudło.

