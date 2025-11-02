Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki talent na rozdrożu. Zmarnowana szansa, nie ma dla niego miejsca

Komplikuje się sytuacja Szymona Bańdura. Jeszcze niedawno wydawało się, że bardzo szybko znajdzie klub, ale na razie nic z tego nie wyszło. Cellfast Wilki ściągnęły na przyszły sezon 16-letniego Radosława Kowalskiego i to on ma być podstawowym młodzieżowcem do spółki z Jakubem Wieszczakiem. Dla Bańdura nie ma już miejsca, choć jeszcze rok czy dwa lata temu wiązano z nim bardzo duże nadzieje. Sytuacja 19-latka jest nie do pozazdroszczenia. Wiemy, co dalej z polskim talentem.

Szymon Bańdur musi szukać nowego klubu
Szymon Bańdur musi szukać nowego klubu

Szymon Bańdur to wychowanek Akademii Janusza Kołodzieja. Kiedy debiutował, wiązano z nim spore nadzieje, a część kibiców myliła go z Bartoszem Bańborem. Dzieli ich bowiem pół roku i obaj w podobnym czasie zaczęli błyszczeć, wykazując ogromny potencjał.

Telefon polskiego juniora milczy

Bańbor jednak w tej chwili ma być liderem formacji młodzieżowej Orlen Oil Motoru Lublin, a tymczasem Bańdur nie może znaleźć nowego klubu. Po trzech latach spędzonych w Krośnie działacze uznali, że 19-latek nie rozwija się w satysfakcjonującym tempie. W zeszłym roku było całkiem nieźle, ale tegoroczne problemy nie przeszły bez echa. Sklasyfikowano go dopiero na 56. miejscu w Metalkas 2. Ekstralidze ze średnią poniżej punktu na bieg.

Cellfast Wilki w końcu zrozumiały, że jeśli marzą o awansie, muszą dokonać wzmocnień również na pozycji juniorskiej. Dlatego właśnie ściągnięto Radosława Kowalskiego, który mając dopiero 16 lat zdążył już zachwycić swoją postawą na zapleczu. Poza Kowalskim w Krośnie chcą stawiać na Jakuba Wieszczaka. W tym roku wystartował w kilku spotkaniach i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Co więcej gdzieś w odwodzie znajduje się także 16-letni Oskar Kręglicki, który powoli też ma zacząć pukać do pierwszej drużyny.

Wilki Krosno wyciągną do niego rękę

Dla Bańdura nie ma już miejsca, bo klub nie chce walki o skład, która ich zdaniem nie służyłaby żadnemu z zawodników. Polak musi znaleźć sobie nowy klub. Przez moment zainteresowany jego usługami był INNPRO ROW Rybnik, ale na chwilę obecną nic z tego nie wyszło. Poza tym za Bańdura trzeba zapłacić ekwiwalent, który może niektórych odstraszać. Nieoficjalnie mowa o kwocie 150 tysięcy złotych.

Jeśli do 16 listopada, czyli momentu, kiedy skończy się okienko transferowe, Bańdur pozostanie bez klubu, to Wilki chcą wyciągnąć do niego rękę i podpisać z nim nowy kontrakt. Na skład nie ma jednak co liczyć i będzie to po prostu gest w jego stronę. Nadal będzie zmuszony znaleźć nową drużynę. Przed nim jeszcze dwa lata startów jako młodzieżowiec, więc nadal ma wiele do udowodnienia.

