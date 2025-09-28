Wielki talent na dnie. Już tylko on może uratować jego karierę

Kiedy Maksym Drabik związał się przed startem sezonu 2025 z INNPRO ROW-em Rybnik, to wielu pukało się w czoło. Mówiono, że prezes Krzysztof Mrozek robi błąd, bo kariery rozkapryszonego zawodnika nie da się już zawrócić na właściwe tory. Mrozek jednak się uparł. Przekonywał, że Drabik u niego się odrodzi, że wie, jak to zrobić. Po kilku przeciętnych występach na początku sezonu Drabik faktycznie odpalił. Ewidentnie pomogło mu to, że po dwóch meczach został odstawiony. Wstrząs przyspieszył u niego proces stawania na nogi. Drabik już szykuje się do startów w Bayersystemie GKM-ie Grudziądz, gdzie ma być gwiazdą z milionowym kontraktem.

Drabik odbudował się w ROW-ie Rybnik, teraz dzwonią inni zawodnicy

Nie ma już Drabika w Rybniku, ale do Mrozka dzwonią kolejni zawodnicy, którzy chcą odbudować swoją karierę. Jakub Jamróg stanął na głowie, żeby trafić do ROW-u po nieudanym sezonie w Cellfast Wilkach Krosno. Kiedy Texom Stal Rzeszów kusiła go kontraktem na pół miliona za podpis, to jasno powiedział, że czeka na ROW. I już się doczekał, bo 26 września ustalił warunki kontraktu.

Jamróg nie jest jedyny. Teraz do prezesa wydzwania Patryk Wojdyło, który w ROW-ie już był i dobrze się tam czuł. Tam jego kariera nabrała rozpędu. Sezon 2025 nie był dla Wojdyły jakoś specjalnie nieudany, ale jednak ROW to zdecydowanie lepsza marka niż Orzeł Łódź. Trudno powiedzieć, jak to się skończy. Jedno jest pewne, prezes Mrozek lubi zawodników, którym zależy na tym, żeby startować w zarządzanym przez niego klubie.

Jamróg, Wojdyło, a teraz jeszcze Lampart

Na Jamrogu i Wojdyle może się jednak nie skończyć, bo prezes Mrozek już także rozmawiał z Wiktorem Lampartem. Przed jego debiutem w Stali Rzeszów całe miasto wstrzymało oddech. Potem były cztery całkiem udane lata w Orlen Oil Motorze Lublin i na tym koniec. Trzy ostatnie sezony, to prawdziwa klapa. Lampart bardziej niż z dobrych występów na torze jest znany z wyczynów na YouTubie, gdzie wrzuca filmy dla fanów motoryzacji.

Sezon 2026, to już naprawdę ostatnia szansa dla Lamparta, żeby zaistnieć w żużlu. Już teraz wiele klubów mówi wprost, że wzięliby Lamparta pod warunkiem, że kosztowałby 250, góra 300 tysięcy złotych za podpis. To jest gaża poniżej średniej dla solidnego polskiego zawodnika w Metalkas 2 Ekstralidze.

ROW Rybnik stać na ryzyko z Lampartem

Inna sprawa, że Lampart tani nie jest. Zaczynał rozmowy z klubami od poziomu 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt, bo tyle miał w tym roku we Włókniarzu Częstochowa. Z ostatnich informacji, jakie do nas dotarły, wynika jednak, że cena spadła do poziomu 600 i 6. To wciąż jednak dużo, jak na zawodnika z 49. średnią w PGE Ekstralidze.

Prezesa Mrozka stać jednak na to, żeby zaryzykować i podjąć rozmowy. Był gotowy na to, żeby zatrzymać Rohana Tungate'a i Gleba Czugunowa, więc zdecydowanie stać go na Lamparta. Tungate miał dostać około 700 tysięcy za podpis, Czugunow też mógłby liczyć na więcej niż pół miliona, więc pieniądze na negocjacje z Lampartem zdecydowanie są. 600 i 6 najpewniej nie dostanie, ale 500 i 5 i przychylnego mu prezesa jak najbardziej.

Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek postawił Maksyma Drabika na nogi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wiktor Lampart w parku maszyn Apatora. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Jamróg Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński