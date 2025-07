Wielki mecz w Bydgoszczy, to był prawdziwy hit. Unia nie dała szans Polonii

To był prawdziwy hit! Pełne trybuny, doskonała atmosfera i kapitalne widowisko. Mecz Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Fogo Unią Leszno miał wszystko. Ostatecznie to Fogo Unia Leszno wygrała z Polonią i praktycznie zapewniła sobie zwycięstwo w rundzie zasadniczej Metalkas 2. Ekstraligi. Starcie Polonii z Unią pokazało, że walka o awans do PGE Ekstraligi będzie emocjonująca do samego końca. Ojcem zwycięstwa Unii okazał się Ben Cook.