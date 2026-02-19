Wewnętrzna walka zniszczy Polonię? Prezes stawia sprawę jasno
Abramczyk Polonia Bydgoszcz przystępuje do sezonu 2026 w roli murowanego faworyta do awansu. Prezes Jerzy Kanclerz zbudował skład, który na papierze deklasuje rywali w Metalkas 2. Ekstralidze. Eksperci biją jednak na alarm w kuluarach, że nadmiar seniorów może zepsuć atmosferę i wywołać chorą presję. Sternik "Gryfów" uspokaja kibiców i zdradza kulisy ustaleń ze zgrupowania. O bratobójczej walce na torze nie ma mowy.
Dla Polonii to będzie trzecie, niezwykle zdeterminowane podejście do PGE Ekstraligi. Zbudowano "drużynę marzeń", ale szeroka kadra oznacza, że dla kogoś zabraknie miejsca w meczowym zestawieniu. W żużlu taka sytuacja to często tykająca bomba. W końcu każdy chce zarabiać pieniądze oraz się rozwijać.
"Dmuchanie na zimne"
Jerzy Kanclerz doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, ale tłumaczy, że szeroka kadra to w dzisiejszym, urazowym sporcie absolutna konieczność.
- Dmucham na zimne, bo wiadomo, że sport żużlowy jest urazowy. O tym trzeba zawsze pamiętać - podkreśla prezes Polonii w rozmowie z portalem bydgoszczinformuje.pl. - To nasze trzecie podejście do awansu i głośno mówimy, że chcemy znaleźć się w PGE Ekstralidze. A nasze atuty? Przede wszystkim skład - dodaje.
Wzór z Wrocławia. Rezerwowy nie jedzie do domu
Aby uniknąć kwasów w drużynie, zarząd przeprowadził męskie rozmowy podczas przedsezonowego zgrupowania w Żninie. Ustalono jasne zasady, które mają obowiązywać przynajmniej przez pierwsze trzy kolejki. Zawodnik odstawiony od składu nie obraża się, tylko wspiera kolegów w parku maszyn. Wzorem do naśladowania ma być... Tai Woffinden i jego zachowanie w czasach jazdy dla Sparty Wrocław.
- Istotna jest, żeby taki zawodnik się utożsamiał z drużyną. Dobrym przykładem jest Tai Woffinden i jego stosunek do klubu z Wrocławia. Żużlowiec, który nie zmieści się do składu, ma być w parkingu w czasie meczu - stanowczo wyjaśnia Kanclerz.
Zakaz wewnętrznych wojen na treningach
Najwięcej kontrowersji zawsze budzi sposób wyłaniania meczowej "siódemki". W wielu klubach decyduje dyspozycja na treningach, co często kończy się niebezpiecznymi atakami na własnych kolegów. W Bydgoszczy wprowadzono na to kategoryczny zakaz.
- Na pewno nie będzie to trening. Do tego nie dopuszczę. Nasi zawodnicy nie mogą się na treningu zabijać o miejsce w składzie - ucina spekulacje sternik Polonii.