Wewnętrzna walka zniszczy Polonię? Prezes stawia sprawę jasno

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz przystępuje do sezonu 2026 w roli murowanego faworyta do awansu. Prezes Jerzy Kanclerz zbudował skład, który na papierze deklasuje rywali w Metalkas 2. Ekstralidze. Eksperci biją jednak na alarm w kuluarach, że nadmiar seniorów może zepsuć atmosferę i wywołać chorą presję. Sternik "Gryfów" uspokaja kibiców i zdradza kulisy ustaleń ze zgrupowania. O bratobójczej walce na torze nie ma mowy.

Drużyna żużlowa ubrana w czerwono-czarne stroje stoi ramię w ramię na murawie stadionu, uniesione ręce tworzą gest zwycięstwa, w tle widoczna trybuna z kibicami.
Zawodnicy Polonii po meczu ze StaląTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dla Polonii to będzie trzecie, niezwykle zdeterminowane podejście do PGE Ekstraligi. Zbudowano "drużynę marzeń", ale szeroka kadra oznacza, że dla kogoś zabraknie miejsca w meczowym zestawieniu. W żużlu taka sytuacja to często tykająca bomba. W końcu każdy chce zarabiać pieniądze oraz się rozwijać.

Zobacz również:

Stadion Motoru Lublin. W kółeczku zamyślony Bartosz Zmarzlik.
PGE Ekstraliga

Motor Lublin będzie miał przebudowany stadion. Liczyli jednak na więcej

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Dmuchanie na zimne"

    Jerzy Kanclerz doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, ale tłumaczy, że szeroka kadra to w dzisiejszym, urazowym sporcie absolutna konieczność.

    - Dmucham na zimne, bo wiadomo, że sport żużlowy jest urazowy. O tym trzeba zawsze pamiętać - podkreśla prezes Polonii w rozmowie z portalem bydgoszczinformuje.pl. - To nasze trzecie podejście do awansu i głośno mówimy, że chcemy znaleźć się w PGE Ekstralidze. A nasze atuty? Przede wszystkim skład - dodaje.

    Wzór z Wrocławia. Rezerwowy nie jedzie do domu

    Aby uniknąć kwasów w drużynie, zarząd przeprowadził męskie rozmowy podczas przedsezonowego zgrupowania w Żninie. Ustalono jasne zasady, które mają obowiązywać przynajmniej przez pierwsze trzy kolejki. Zawodnik odstawiony od składu nie obraża się, tylko wspiera kolegów w parku maszyn. Wzorem do naśladowania ma być... Tai Woffinden i jego zachowanie w czasach jazdy dla Sparty Wrocław.

    - Istotna jest, żeby taki zawodnik się utożsamiał z drużyną. Dobrym przykładem jest Tai Woffinden i jego stosunek do klubu z Wrocławia. Żużlowiec, który nie zmieści się do składu, ma być w parkingu w czasie meczu - stanowczo wyjaśnia Kanclerz.

    Zakaz wewnętrznych wojen na treningach

    Najwięcej kontrowersji zawsze budzi sposób wyłaniania meczowej "siódemki". W wielu klubach decyduje dyspozycja na treningach, co często kończy się niebezpiecznymi atakami na własnych kolegów. W Bydgoszczy wprowadzono na to kategoryczny zakaz.

    - Na pewno nie będzie to trening. Do tego nie dopuszczę. Nasi zawodnicy nie mogą się na treningu zabijać o miejsce w składzie - ucina spekulacje sternik Polonii.

    Dwóch żużlowców w kaskach i kombinezonach w trakcie rozmowy oraz zawodnik bez kasku ubrany w strój drużynowy, z widocznymi logotypami sponsorów, na tle toru oraz band.
    Polonia Bydgoszcz ma nadwyżkę seniorów i już są z tego powodu kwasy. Ciężko będzie ten problem rozwiązać, bo żaden z żużlowców nie chce rezygnować z gwiazdorskiej gaży.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik na motocyklu żużlowym podczas wyścigu w pełnym stroju ochronnym, z kaskiem i goglami, na tle toru żużlowego oraz z widoczną w kółku twarzą trenera lub osoby związanej z drużyną.
    Abramczyk Polonia Bydgoszcz teraz to już musi awansować. Koniec wymówek, to nic dziwnego, mając jako juniorów Maksymiliana Pawełczaka i Wiktora PrzyjemskiegoPaweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Wojciech Stępniewski i Jerzy Kanclerz
    Wojciech Stępniewski i Jerzy KanclerzŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Magdalena Tascher: Cieszę się, że nasi zawodnicy biją na tych igrzyskach rekordy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja