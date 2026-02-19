Wewnętrzna walka zniszczy Polonię? Prezes stawia sprawę jasno

Dla Polonii to będzie trzecie, niezwykle zdeterminowane podejście do PGE Ekstraligi. Zbudowano "drużynę marzeń", ale szeroka kadra oznacza, że dla kogoś zabraknie miejsca w meczowym zestawieniu. W żużlu taka sytuacja to często tykająca bomba. W końcu każdy chce zarabiać pieniądze oraz się rozwijać.

"Dmuchanie na zimne"

Jerzy Kanclerz doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka, ale tłumaczy, że szeroka kadra to w dzisiejszym, urazowym sporcie absolutna konieczność.

- Dmucham na zimne, bo wiadomo, że sport żużlowy jest urazowy. O tym trzeba zawsze pamiętać - podkreśla prezes Polonii w rozmowie z portalem bydgoszczinformuje.pl. - To nasze trzecie podejście do awansu i głośno mówimy, że chcemy znaleźć się w PGE Ekstralidze. A nasze atuty? Przede wszystkim skład - dodaje.

Wzór z Wrocławia. Rezerwowy nie jedzie do domu

Aby uniknąć kwasów w drużynie, zarząd przeprowadził męskie rozmowy podczas przedsezonowego zgrupowania w Żninie. Ustalono jasne zasady, które mają obowiązywać przynajmniej przez pierwsze trzy kolejki. Zawodnik odstawiony od składu nie obraża się, tylko wspiera kolegów w parku maszyn. Wzorem do naśladowania ma być... Tai Woffinden i jego zachowanie w czasach jazdy dla Sparty Wrocław.

- Istotna jest, żeby taki zawodnik się utożsamiał z drużyną. Dobrym przykładem jest Tai Woffinden i jego stosunek do klubu z Wrocławia. Żużlowiec, który nie zmieści się do składu, ma być w parkingu w czasie meczu - stanowczo wyjaśnia Kanclerz.

Zakaz wewnętrznych wojen na treningach

Najwięcej kontrowersji zawsze budzi sposób wyłaniania meczowej "siódemki". W wielu klubach decyduje dyspozycja na treningach, co często kończy się niebezpiecznymi atakami na własnych kolegów. W Bydgoszczy wprowadzono na to kategoryczny zakaz.

- Na pewno nie będzie to trening. Do tego nie dopuszczę. Nasi zawodnicy nie mogą się na treningu zabijać o miejsce w składzie - ucina spekulacje sternik Polonii.

Polonia Bydgoszcz ma nadwyżkę seniorów i już są z tego powodu kwasy. Ciężko będzie ten problem rozwiązać, bo żaden z żużlowców nie chce rezygnować z gwiazdorskiej gaży. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Abramczyk Polonia Bydgoszcz teraz to już musi awansować. Koniec wymówek, to nic dziwnego, mając jako juniorów Maksymiliana Pawełczaka i Wiktora Przyjemskiego Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wojciech Stępniewski i Jerzy Kanclerz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

