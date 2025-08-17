Ważą się losy Unii Tarnów. Dojdzie do głośnego transferu
Autona Unia Tarnów nie ma już Mateja Zagara, a przed nią najważniejszy okres w tym sezonie. Jeśli klub przegra niedzielny mecz, a następnie dwumecz z Hunters PSŻ-em Poznań, to zostanie im już ostatnia szansa w meczu o siódme miejsce. Tam już taryfy ulgowej nie będzie, a przegrany pojedynku spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej. To będą kluczowe dni dla przyszłości tarnowskiego ośrodka. W najgorszym przypadku może to być koniec sportu żużlowego w tym mieście w obecnym wydaniu.
Gdyby nie nowy system rozgrywek, Autona Unia Tarnów już teraz byłaby ogłoszona spadkowiczem Metalkas 2. Ekstraligi. Zespół po rundzie zasadniczej zajął bowiem ostatnie miejsce z 6 punktami na koncie. Teraz mają już ostatnią szansę.
Unia Tarnów wygrała z Polonią Bydgoszcz, na tym się skończyło
Trwa słodko-gorzki sezon tarnowskiej Unii. Drużyna zaliczyła kilka sromotnych porażek, ale udało się jej także wygrać dwa mecze i jeden z nich remisować. Największym szokiem było okazałe zwycięstwo w stosunku 54:36 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Niewiele zabrakło, a mogli zgarnąć nawet pełną pulę, dokładając do tego punkt bonusowy. Najwyższe zwycięstwo odnotowali jednak tydzień przed wygraną z Bydgoszczą. Wówczas pokonali ostrowski zespół w wymiarze aż 57:33.
Obu rzeczy dokonali jeżdżąc praktycznie sześcioma zawodnikami. Wszystko z powodu braku odpowiedniej jakości zawodnika do lat 24. W najgorszym wypadku mógłby nim być Fraser Bowes, ale wtedy Tarnów nie spełniałby regulaminu posiadania co najmniej 4 polskich zawodników na pozycjach 1-7 i 9-15. To właśnie dlatego sztab był zmuszony korzystać co najmniej 5 razy ze swoich młodzieżowców. Jednemu z nich, a konkretnie debiutującemu Radosławowi Kowalskiemu z całą pewnością wyszło to na dobre. Unia dołożyła jeszcze domowy remis z Hunters PSŻ-em Poznań, ale na tym punktowanie się skończyło.
Klub szuka wzmocnienia, to już ostatnia szansa
W tle wciąż główną rolę odgrywały problemy finansowe i zaległości względem zawodników. Matej Zagar i Timo Lahti złożyli i opłacili nawet wnioski o rozwiązanie ich kontraktów, aczkolwiek finalnie tylko jeden z nich odszedł. Mowa o Zagarze, który w tym tygodniu podpisał umowę z H.Skrzydlewska Orłem Łódź. Lahti w końcu dogadał się z działaczami i ma mieć wypłacane pieniądze zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W tej chwili Unię czeka pierwszy dwumecz z PSŻ-em w ramach fazy play-down. Jeśli go przegrają, to zostanie im już ostatnia szansa w meczu o siódme miejsce. Klub rozgląda się za jakimkolwiek wzmocnieniem za Zagara, bo to właśnie Tarnów jest w tym momencie w najgorszym położeniu. Sportowo wypadają najsłabiej, a transfer Zagara do Łodzi może ich znacznie pogrążyć. Spadek Unii w najgorszym wypadku może oznaczać koniec tarnowskiego żużla w obecnym wydaniu.