W Polonii Bydgoszcz już to widzą. Tym występem sam się skreślił

Drugi mecz z FOGO Unią Leszno zakończył się drugą wpadką Krzysztofa Buczkowskiego. Zawodnik, który przed rokiem był liderem Abramczyk Polonii, teraz zawodzi w kluczowych meczach. W tym sezonie położył już trzy spotkania. Dwa ze wspomnianą Unią, która jest głównym kontrkandydatem Polonii do awansu i jeden z Autona Unią Tarnów. Każde z tych spotkań Polonia przegrała.

Każda drobna zmiana potęguje problemy Buczkowskiego

Po tej ostatniej porażce w Polonii drapią się po głowie i zastanawiają, co z tym zrobić. Do wielu osób zaczyna docierać, że Buczkowski może nie być najlepszym wyborem po ewentualnym awansie do PGE Ekstraligi. Co z tego, że w większości spotkań robi między 10 a 15 punktów, skoro zawodzi w meczach z rywalem, któremu najbliżej do poziomu Ekstraligi.

Niektórzy jeszcze się łudzą, że Buczkowski w końcu odpali, że jak w finale Polonia wpadnie na Unię, to zamknie oczy i pojedzie tam, gdzie inni baliby się spojrzeć, ale w tej chwili nic na to nie wskazuje. Buczkowski ma bowiem swoje problemy, które potęgują się z każdą, nawet drobną zmianą. W ostatnim meczu to była zmiana numeru startowego i inny niż zwykle rozkład pól.

Już tylko dobry mecz w finale może uratować Buczkowskiego

Buczkowski, choć sezon w pełni, nie doszedł do ładu ze sprzętem. Korzysta z silników MMX i tych od Ryszarda Kowalskiego, ale wciąż nie znalazł rozwiązania, które przełożyłoby się na satysfakcjonującą go prędkość. Gdyby znalazł je na finał, to jeszcze mógłby się łudzić, że jego kontrakt z Polonią zostanie wypełniony.

W każdym razie Polonia już rozgląda się na rynku. Po awansie jest dogadana z Jackiem Holderem. Żeby jednak Australijczyk trafił do Polonii, to jeszcze musi spaść Gezet Stal Gorzów. To jest opcja A dla Holdera, bo Polonia jest drugim wyborem. Jeśli mielibyśmy dziś obstawiać czyje miejsce zajmie Holder w bydgoskiej drużynie, to sprawa wydaje się oczywista.

Wielkich zmian nie będzie. Wróci Przyjemski

Zasadniczo Polonia nie chciała robić wielkich zmian po awansie. Jakiś czas temu potwierdzono powrót Wiktora Przyjemskiego, który będzie startował jako junior lub zawodnik U24. Do tego miała dojść czwórka seniorów z ważnymi kontraktami (Woźniak, Huckenbeck, Łoktajew i Buczkowski) i juniorzy: Kacper Andrzejewski, Maksymilian Pawełczak i Emil Maroszek.

Kontrakt Buczkowskiego może jednak zostać skrócony o rok, a za niego może wskoczyć Holder lub jeszcze jakiś inny zawodnik. Polonia jeszcze nie podjęła takiej decyzji, ale za chwilę, podobnie jak zrobił to Holder, może poszukać dla siebie planu B. Jest jeszcze na rynku kilka nazwisk, które klub może wziąć pod uwagę.

Krzysztof Buczkowski przed zawodami. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Buczkowski załamany złym występem w lidze. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Buczkowski na stadionie w Lesznie. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski