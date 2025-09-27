Unia Tarnów stoi nad przepaścią. Są nowe informacje, postawił sprawę jasno

24 września wydano oświadczenie, w którym oznajmiono, że Wiesław Frys oraz Daniel Bałut rezygnują z funkcji członków rady nadzorczej ŻSSA Unia Tarnów. Na tę decyzję złożyło się wiele składowych, w tym m.in. konflikt dwóch frakcji w klubie. Atmosfera w Tarnowie przez cały rok była bardzo napięta.

Dwie rezygnacje w Tarnowie, ma obawy co do przyszłości żużla w tym mieście

- Zasadniczym powodem mojej rezygnacji jest brak woli firmowania swoim nazwiskiem sposobu prowadzenia Spółki i jej zarządzania, z którym zupełnie się nie zgadzam i który w mojej ocenie doprowadził do obecnej sytuacji klubu, w tym porażki sportowej i spadku drużyny z ligi. (...) Rada Nadzorcza liczyła 4 członków. Gdy wynik głosowania wynosił 2 do 2, decydujący głos należał do Przewodniczącego Rady - Pana Lewandowskiego - przekazał Frys portalowi tarnów.naszemiasto.pl.

Frys nadal pozostaje udziałowcem Unii, lecz nie patrzy z optymizmem w przyszłość. W najbliższych tygodniach będą ważyć się losy tarnowskiego żużla. - Na ten moment trudno przewidzieć dalsze losy Spółki, w tym czy Klub przystąpi do rozgrywek KLŻ w przyszłym sezonie, nie wiem jakie są zamierzenia osób zarządzających obecnie Spółką, ale z bólem serca, jako osoba od wielu pomagającą tarnowskiemu żużlowi muszę przyznać, że mam co do tego obawy - podkreśla.

Odważna deklaracja Lewandowskiego, mówi o Ekstralidze

Zupełnie odmienne zdanie ma Artur Lewandowski, z którym Frys i Bałut mieli być skonfliktowani. - Wystartujemy na sto procent - zapewnia, dodając po chwili szokującą deklarację. - Wrócimy do 2. Ekstraligi, a w kolejnym roku będziemy w Ekstralidze. Taki jest mój plan na ten klub! - mówi prezes rady nadzorczej.

Lewandowski podał jednak warunek, który musi się spełnić, żeby jego deklaracje się ziściły. - Tylko niepodpisanie przez miasto umowy na dzierżawę stadionu, ewentualnie jakiś szatański plan panów Bałuta z Frysem doprowadzenia do upadku klubu mogłyby pokrzyżować plany startu Unii w przyszłym sezonie. W każdym innym przypadku klub wystartuje w rozgrywkach - przysięga.

"Większego złodzieja nie widziałem". Konflikty w Unii Tarnów

Tegoroczne ekscesy w Tarnowie przypominały tragikomiczny scenariusz. W pewnym momencie kibice nie wytrzymali. Ruszyli po blamażu z FOGO Unią Leszno pod siedzibę klubu i zaczęli się buntować. Wykrzykiwali wulgarne hasła, przynieśli wieniec pogrzebowy, obrażali Lewandowskiego, a całe zamieszanie musiały opanowywać służby policyjne.

Wcześniej doszło do medialnego starcia między właścicielem firmy Autona, czyli sponsora tytularnego, a prezesem Lewandowskim. - Większego złodzieja nie widziałem - tak o Lewandowskim na "WP Sportowe Fakty" powiedział Krzysztof Kołodziej. W międzyczasie z funkcji prezesa klubu zrezygnował Kamil Góral, a Lewandowski złożył przeciwko Kołodziejowi o naruszenie dóbr osobistych, domagając się 100 tysięcy złotych na społeczny cel.

Jan Heleniak z Unii Tarnów przejechał przez murawę. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Unia Tarnów z awansem do Metalkas 2. Ekstraligi 2024 Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mieszkańcy DPS w Nowodworzu na meczu żużlowym Unii Tarnów. materiały prasowe

