Unia Leszno ma prawdziwy diament. Przecierali oczy ze zdumienia
18-letni Nazar Parnicki zaskoczył wszystkich. Wielki talent z Ukrainy zajął drugie miejsce podczas 3. finału Tauron SEC w Lesznie, pokonując bardzo szybkiego Andrzeja Lebiediewa. - Nie spodziewałem się, że stanę na podium. Byłem zaskoczony, gdy Andrzej tak słabo wystartował - przyznaje w rozmowie z Interia Sport. Dla Parnickiego jest to przełomowy sezon. Nastolatek rzutem na taśmę ma szansę zdobyć medal mistrzostw Europy.
Fogo Unii trafił się prawdziwy diament. Kiedy doszło do wybuchu wojny, Nazar Parnicki znalazł w Lesznie schronienie, co znacząco wpłynęło na jego sportowy rozwój. Na początku dostał motocykl, który stał w gablocie jednego ze sponsorów. Już na nim dokonywał cudów.
Parnicki wskoczył do TOP5. Włączy się do walki o medal w SEC
Dziś ma 18 lat i notuje przełomowy sezon. Jest podstawowym zawodnikiem klubu z Leszna, będąc trzecim najskuteczniejszym żużlowcem w drużynie. I choć mowa o Metalkas 2. Ekstralidze, to niewielu przypuszczało, że już w tym sezonie będzie zdobywał powyżej dwóch punktów na wyścig. - Zdaję sobie sprawę ze swojej pozycji w tym roku, ale nadal muszę bardzo dużo pracować. Chcę się nadal rozwijać, bo jeszcze dużo nauki przede mną - odpowiada pokornie.
Młody Ukrainiec robi furorę nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również indywidualnych. Parnicki jest stałym uczestnikiem cyklu mistrzostw Europy. Skrzętnie wykorzystał jedną z rund, która odbyła się w Lesznie. Zajął drugie miejsce, pokonując choćby Andrzeja Lebiediewa, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej wskoczył na piąte miejsce. Od strefy medalowej dzieli go zaledwie kilka punktów.
Nie spodziewałem się, że stanę na podium. To dla mnie duże zaskoczenie i bardzo się z tego cieszę. Dorzuciłem kolejne punkty do klasyfikacji i zobaczymy co z tego wyjdzie Byłem zaskoczony, gdy Andrzej tak słabo wystartował. Zawsze miał piorunujące starty, a teraz udało mi się go założyć i pomknąłem do przodu
Parnicki ma złoto na wyciągnięcie ręki
Parnickiego niosły trybuny, które skandowały jego imię. Nastolatek udźwignął oczekiwania, które naturalnie wzrastają wraz z kolejnymi tak dobrymi występami. - Pewien stres zawsze towarzyszy, ale nie nakładałem na siebie presji. Podszedłem tak, jak do każdych innych zawodów - wyznaje.
Zawodnik ma jeszcze przed sobą ostatnią rundę SGP2. W tej chwili jest wiceliderem klasyfikacji, tracąc do Wiktora Przyjemskiego tylko 4 punkty. W obliczu kontuzji i możliwej absencji reprezentanta Polski, złoty medal stoi przed nim otworem.