Unia Leszno ma prawdziwy diament. Przecierali oczy ze zdumienia

Fogo Unii trafił się prawdziwy diament. Kiedy doszło do wybuchu wojny, Nazar Parnicki znalazł w Lesznie schronienie, co znacząco wpłynęło na jego sportowy rozwój. Na początku dostał motocykl, który stał w gablocie jednego ze sponsorów. Już na nim dokonywał cudów.

Parnicki wskoczył do TOP5. Włączy się do walki o medal w SEC

Dziś ma 18 lat i notuje przełomowy sezon. Jest podstawowym zawodnikiem klubu z Leszna, będąc trzecim najskuteczniejszym żużlowcem w drużynie. I choć mowa o Metalkas 2. Ekstralidze, to niewielu przypuszczało, że już w tym sezonie będzie zdobywał powyżej dwóch punktów na wyścig. - Zdaję sobie sprawę ze swojej pozycji w tym roku, ale nadal muszę bardzo dużo pracować. Chcę się nadal rozwijać, bo jeszcze dużo nauki przede mną - odpowiada pokornie.

Młody Ukrainiec robi furorę nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również indywidualnych. Parnicki jest stałym uczestnikiem cyklu mistrzostw Europy. Skrzętnie wykorzystał jedną z rund, która odbyła się w Lesznie. Zajął drugie miejsce, pokonując choćby Andrzeja Lebiediewa, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej wskoczył na piąte miejsce. Od strefy medalowej dzieli go zaledwie kilka punktów.

Nie spodziewałem się, że stanę na podium. To dla mnie duże zaskoczenie i bardzo się z tego cieszę. Dorzuciłem kolejne punkty do klasyfikacji i zobaczymy co z tego wyjdzie Byłem zaskoczony, gdy Andrzej tak słabo wystartował. Zawsze miał piorunujące starty, a teraz udało mi się go założyć i pomknąłem do przodu

Parnicki ma złoto na wyciągnięcie ręki

Parnickiego niosły trybuny, które skandowały jego imię. Nastolatek udźwignął oczekiwania, które naturalnie wzrastają wraz z kolejnymi tak dobrymi występami. - Pewien stres zawsze towarzyszy, ale nie nakładałem na siebie presji. Podszedłem tak, jak do każdych innych zawodów - wyznaje.

Zawodnik ma jeszcze przed sobą ostatnią rundę SGP2. W tej chwili jest wiceliderem klasyfikacji, tracąc do Wiktora Przyjemskiego tylko 4 punkty. W obliczu kontuzji i możliwej absencji reprezentanta Polski, złoty medal stoi przed nim otworem.

Nazar Parnicki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

