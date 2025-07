Unia Leszno ma pomysł na hitowy transfer. Boją się tylko jednego

Unia drugi raz w tym sezonie rozbiła Polonię. U siebie wygrała 52:38, choć jechała bez kontuzjowanego Bena Cooka. Teraz w Bydgoszczy zwyciężyła 48:42, a sztab szkoleniowy leszczyńskiej drużyny już przestał się kryć z pomysłem, który chodzi ludziom z Unii po głowie.

Unia Leszno już nawet się z tym nie kryje

- Możliwe, że wybierzemy Polonię w półfinale play-off. Rozważamy to - przyznaje dyrektor sportowy Unii Sławomir Kryjom.

Wybór Polonii oznaczałby wielkie ryzyko, ale i też otwierałby przed Unią ogromne możliwości. Po pierwsze Unia pozbyła się najtrudniejszego przeciwnika w boju o PGE Ekstraligę. W finale trafiłaby na Cellfast Wilki Krosno lub Texom Stal Rzeszów, a oba te zespoły są dziś sportowo słabsze od Polonii.

Wyrzucenie Polonii w półfinale zwiększa szanse na Holdera

Kolejną ogromną zaletą wyrzucenia Polonii za burtę już w półfinale byłoby to, że ten klub straciłby definitywnie szanse na awans do elity. Tym samym umowa Polonii z Jackiem Holderem trafiłaby do kosza. Unia mogłaby wtedy sięgnąć po tego zawodnika. W Lesznie marzą o takim rozwiązaniu. Już nawet przygotowali nieco ponad 3 miliony złotych, żeby zrealizować ten zakup.

To oczywiście nie jest takie proste, bo pierwszym wyborem Holdera na 2026 jest Gezet Stal Gorzów, ale ta jest zagrożona spadkiem z PGE Ekstraligi, a w Metalkas 2 Ekstralidze Holder startować nie będzie. Polonia jest planem B Holdera, ale tu też sprawa została postawiona jasno. Holder oświadczył w Bydgoszczy, że przyjedzie, jeśli Stal spadnie, a Polonia awansuje. Unia może się przyczynić do tego, żeby Polonia nie awansowała. Wystarczy, że weźmie ją w półfinale i wygra z nią tak, jak to zrobiła w fazie zasadniczej.

Unia Leszno nie chce trafić na Pawełczaka

Dla Unii wybór Polonii w półfinale ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Pozwoli jej uniknąć pewnego scenariusza. Mecze finałowe są zaplanowane na 7 i 14 września. Pogoda jednak jest niepewna i nie można wykluczyć, że jedno ze spotkań odbędzie się już po 21 września. A to będzie oznaczać, że Polonia wystawi do składu swój wielki talent Maksymiliana Pawełczaka. Ten 21 września będzie miał 16 lat i będzie mógł pojechać w lidze.

W Lesznie przyznają, że tego by nie chcieli, bo Pawełczak jeździ fantastycznie i może w tym jednym meczu zrobić różnicę. W ostatnim spotkaniu z Unią juniorzy Polonii zdobyli 5 punktów. Z Pawełczakiem mogą zdobyć 10 i więcej. To ma znaczenie dla wyniku. Otwarte pozostaje pytanie, czy Unia wytrwa w postanowieniu. Kiedy powiedzieliśmy Kryjomowi, że finalnie pewnie wybiorą łatwiejszą opcję na półfinał, to tylko się zaśmiał i przypomniał, że rok temu Polonia dwa razy rozbiła ROW Rybnik w rundzie zasadniczej, a potem przegrała z tym zespołem finałowy dwumecz.

